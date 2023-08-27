國民黨主席朱立倫多次提出在野大聯盟，國民黨前立委林郁方認為，民眾黨總統參選人柯文哲表態不當副手，國民黨總統參選人侯友宜也會以國民黨是第二大黨為由不當副手，如此一來在野合作恐成無解難題。對此，國民黨主席朱立倫直言，全民都希望政黨輪替，日子能過得更好，如果只有自我，成就不了大局。

林郁方指出，柯文哲已經把「不可能當副手」丟了出來、郭台銘也是抱持著「天生要當領袖」的心情，如此侯友宜自也會以立法院第二大黨、各縣市長都是國民黨籍為由，提出不可能做副手的說法，這樣「在野合作」的路還走得下去嗎？

朱立倫今天出席醫事團體後援會說，最重要還是小我小一點，大我大一點，大家就是希望兩岸和平，希望能夠政黨輪替，日子過得更好，更安定，這樣的民眾心聲，就是以大局為重，如果只有自我，那就成就不了大局。

對於彰化縣議會議長謝典宣稱郭9月中旬，可能會連署參加總統大選，外界關注選在侯友宜出訪美國時間。朱立倫指出，大家現在要喝咖啡、喝果汁、喝開水都可以，他們都用正面態度面對一切，希望大家多溝通，只要多溝通，以大局為重，小我小一點，大我大一點，就能夠成就大局。

針對國民黨立委謝衣鳳喊話「侯柯配、郭任立院龍頭」，朱立倫則表示，建議很多，都是希望大局為重，「我們持續來努力，先用正面態度，大家多溝通，不管兩位兩位或是三位一起都很好。」侯受訪時僅稱，「謝委員意見都尊重」。