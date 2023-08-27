民眾黨雲林縣黨部遭控染黑，民眾黨主席、總統參選人柯文哲反嗆，黨對黨公職跟參選人都有檢核機制沒問題，不要把全天下的事情牽扯進來。對此，立委27日爬梳多篇報導，打臉柯的說法，質疑民眾黨的檢核機制有沒有檢核這些報導？這是沒有前科、有良民證就可以混過去的嗎？

立委近日爆料民眾黨雲林縣黨部疑淪為「黑道堂口」，黨部執行長王新堯的小弟仍持續從事暴力討債，黨公職人員「滿滿江湖味」。

他今日透過臉書表示，16年前，王新堯的集團，犯下多起強盜罪，16年後，王新堯的小弟，還在從事討債，16年後，王新堯變成民眾黨雲林黨部執行長，專精於債務協商處理，柯文哲說：黨公職跟參選人，都有檢核機制沒問題。不知道民眾黨的檢核機制，有沒有檢核這些報導？這是沒有前科、有良民證就可以混過去的嗎？

他隨後曬出三篇新聞舉證，首先是2007年5月12日發布，以「企管公司討債形同打劫」為題的報導，指刑事警察局偵一隊一組會同北市文山二分局、雲林縣北港分局共同偵破一個暴力討債集團，逮捕主嫌犯王新堯及手下等十六人到案。警方指出，該年3月1日9時許，被害人到農會領款後返回雲林縣口湖鄉下崙村住處時，突有數名歹徒持槍、刀闖入，搜括被害人身上全部財物後，持槍朝向被害人胸部開槍欲致被害人於死地，經被害人及時閃避後僅傷及肩部，案發後歹徒立即開車逃離現場。

另有媒體以「王新堯集團橫行雲林4落網」為題，同日發布新聞指出，，4嫌已被依組織犯罪、強盜等罪嫌移送，另擴大追查共犯及槍枝下落。警方指出，王新堯以企業管理公司、代書事務所等名義，吸收許多青少年加入，除了持槍暴力討債外，今年起還在雲林縣各地持刀槍搶奪電子遊藝場、民宅賭場及一般民宅。

報導提到，昨天落網的4名嫌犯，分別是王新堯（37歲）、劉松錦（42歲）、黃至平（20歲）及17歲林姓少年，其中劉嫌因案通緝中、黃嫌具現役軍人身分。警方調查指出，以王新堯為首的犯罪集團，至少在口湖、麥寮、斗南各犯下一起強盜案，目前正擴大清查中。