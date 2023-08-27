嘉義市開嘉市集，人潮滿滿。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市每年9月登場的「光織影舞-光影藝術展」帶動夜經濟。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市文化路夜市人潮爆滿。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府公布行政院主計總處2022年家庭收支調查結果，嘉義市平均每個家庭可支配所得為107萬7735元，再創歷史新高，且優於台南市及高雄市；每人可支配所得為40萬9785元，僅次於台北市及新北市。

嘉市府表示，家庭可支配所得是指家庭可以自由支配於消費或儲蓄的金額，去年嘉義市平均每個家庭可支配所得107萬7735元，較2021年增加6.11％；每人可支配所得40萬9785元，也比2021年增加9.34％；這兩項都是非六都縣市排名第3名，僅次於新竹縣、市。

儲蓄金額方面，嘉義市2022年平均每戶家庭儲蓄金額為34萬6385元，較2021年增加35.40％，高於台灣地區的27萬4032元，全國20個縣市排名第4。

市長黃敏惠表示，嘉義市平均每個家庭可支配所得自2019年起連續4年突破百萬，展現「嘉義市超越嘉義市」的歷史新高，嘉義市以服務業為主，相關工作人口超過8成，3年疫情嚴峻考驗，仍連年刷新紀錄，感謝市民作伙拚經濟，共同寫下亮眼新紀錄。

而據財政部2月發布統計，嘉義市營利事業銷售額連續4年創新高，衝破2776億元，家庭可支配所得與營利事業銷售額皆成長，顯見民間經濟活力旺盛。

嘉市府觀光新聞處長張婉芬表示，市府加碼推出4000萬元國內團體旅遊補助、「100＋Select 嘉市潮選店」、蘭潭周邊的觀光遊憩品質升級，帶動觀光旅宿成長。

張婉芬認為，去年嘉義市旅宿業住宿超過184萬人次，刷新紀錄，今年累計1至6月住宿業的營利事業銷售額重現破億佳績，逾12億7378萬元，比去年同期成長近44％，顯見市府全方位、多元化推動觀光，讓旅客很有感。