韓國夏日盛典「大邱炸雞啤酒節」，8月30日起至9月3日在大邱市頭流公園登場。（大邱駐台觀光推廣辦事處提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

今年「大邱炸雞啤酒節」將在比以往大兩倍的場地舉辦，可容納更多共襄盛舉的民眾。（大邱駐台觀光推廣辦事處提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

抓住暑假的尾巴，打算在近期前往韓國旅遊的民眾，不妨將大邱納入旅遊清單。今年邁入第11屆的韓國夏日盛典「大邱炸雞啤酒節」，即將在8月30日至9月3日登場，為期5天的活動在大邱市頭流公園舉辦。往年都在7月舉行的慶典，今年在主場地整修過後，將在比以往大兩倍的場地舉辦，可容納更多共襄盛舉的民眾。來到「大邱炸雞啤酒節」現場，除了美食外，每晚都有熱鬧的電音派對、Kpop演唱會，讓民眾同時享受味覺、視覺與聽覺的豐盛饗宴。

大邱市頭流公園鄰近地鐵頭流站，今年的「炸雞啤酒節」共有200多個攤位，讓與會的民眾大口吃肉，大口喝酒。此外，還有精彩的表演活動吸客，今年演出陣容邀請到DJ G. Park（朴明洙）、朴宰範熱鬧開場，接續幾天還有饒舌歌手李泳知、Layone、金勝旻、BewhY、Kid Milli等人輪番上陣；閉幕式更重磅請到「夏日女王」孝琳，要帶給參加「大邱炸雞啤酒節」的遊客最HOT的夏日尾聲。

另外，主辦單位特別營造了清涼的下雪造景區、星光公園、懷舊Pocha飲食區、站立式飲食區，以及多樣體驗活動區等，讓民眾品嘗最道地的韓式炸雞、感受超嗨的慶典氣氛。

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