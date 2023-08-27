來台16年的越南新住民阮清心（中）說，結訓後希望帶領母國鄉親前來台灣、台南旅遊。（洪榮志攝）

台南市配合中央新南向政策深耕東南亞國際觀光市場，市府觀光旅遊局推動「新南向旅遊導覽人員培訓計畫」，期望營造台南國際友善觀光環境及多語接待服務，同時也讓新住民及二代子女增加就業機會。來台16年的越南新住民阮清心、曾莉莉都說，結訓後希望帶領母國鄉親前來台灣、台南旅遊。

目前在人力仲介公司擔任翻譯的阮清心認為，越南鄉親來台南玩時，她會推薦去逛安平老街，因為有古蹟、老街，還有豆花、燒餅等美食，還透露不少越南朋友都很喜歡台灣的珍珠奶茶。同樣從事翻譯工作的曾莉莉也表示，會帶鄉親到台南孔廟玩，因為河內雖也有孔廟，但台南孔廟不僅是全台首府，禮儀祭典更是特別，這在越南看不到。

觀旅局偕同中華台越新住民關懷協會，號召新住民及其子女、有意投入觀光休憩產業的外籍工作者及學生參加培訓後，今天在永康新總圖舉辦結訓典禮，除頒發30位新南向旅遊導覽人員結訓證書，還邀請歷年結訓學員「回娘家」分享。

市長黃偉哲表示，台南已在國內旅遊市場取得豐碩成果，國際市場友善環境及行銷推廣也不落人後。疫情期間，台南持續培訓多國語言的導覽員，不僅讓許多新住民朋友有機會跟母國旅客接觸，還讓旅客更親切、快速瞭解台南。

黃偉哲說，2024年市府已爭取到台灣燈會、台灣文博會及台灣設計展等國家級大型活動在台南舉辦，將有更多國際旅客前來台南，市府也會持續提升多國語言友善接待服務，讓世界各國的旅客，擁有更好的旅遊體驗，感受台南的魅力與熱情。

觀旅局長林國華指出，今年觀旅局與中華台越新住民關懷協會合作辦理的新南向旅遊導覽人員培訓，訓期共6天，課程相當豐富，除介紹台南文化特色、旅遊行程設計與規畫、導覽人員素養及知識、數位影像製作及行銷，也加入導覽實習課程。

林國華還說，今年的培訓課程，聚集越南、泰國、印尼、菲律賓等國籍共30名僑生、新住民及其二代參加培訓，相信未來學員可發揮多元文化及語言優勢，將台南之美傳遞給各國旅人朋友，成為台南與世界多元文化互動的橋梁。