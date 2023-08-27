樂天桃猿今年季中選秀共選進7人全數完成簽約，首輪指名外野手邱鑫簽約金500萬、激勵獎金100萬、月薪8萬的2.5年合約加盟；而去年放棄與富邦悍將簽約、先到大學磨練1年再戰選秀的「校長」林華偉則以簽約金390萬、激勵獎金70萬、一軍月薪8萬元披上猿袍。

林華偉去年穀保家商畢業後就報名中職選秀，被富邦在第12輪指名，但最後他選擇放棄簽約，先到台灣體大就讀並繼續磨練，今年再次投入選秀，被桃猿在第2輪選走，輪次大躍進，也讓他獲得一紙2.5年合約。

第3輪指名投手賴胤豪同樣也是2.5年合約，簽約金300萬、激勵獎金60萬、一軍月薪7萬。 第4指名投手曾家輝1.5年合約，簽約金235萬元、激勵獎金80萬元、一軍月薪8萬元。

第5指名內野手李勛傑2.5年合約，簽約金200萬、激勵獎金70萬、一軍月薪7萬。第6指名內野手杜禹鋒簽下2.5年合約，簽約金110萬、激勵獎金40萬、一軍月薪7萬元。 最後挑走的投手郭玟毅簽下1.5年合約，簽約金75萬、激勵獎金40萬、一軍月薪7萬。

7位新人都在進行入團相關程序，邱鑫和李勛傑備戰U18中華隊，其他人則預計在8月31日向二軍報到，待國家隊賽事結束後球團將為他們舉辦加盟儀式。