日本24日起啟動福島電廠核汙水排海作業，駐日代表謝長廷昨在臉書發文表示，「其實微量的放射性元素反而對身體有益」挨轟。國民黨新北市立委參選人、市議員葉元之怒嗆謝長廷毫無國格，只會瞎掰講幹話：「有你這種官員真是台灣人民的悲哀！」

葉元之表示，面對日本排放核汙水，官員不但不去抗議，反而告訴台灣人民吃這個東西是好的，對身體有益，毫無國格，反問假設其他國家要台灣吃大便，難道他們也會說吃大便會可以讓精神好，因為可以刺激你的感官？或說對方打你一拳，你還要拿左臉右臉給人打，因為被打可以促進血液循環，簡直荒謬至極，矮化自己。

葉元之認為，台灣在國際社會如遇到吃虧地方，政府應要去抗議，要代表人民發聲，這是國家基本的尊嚴，酸民進黨政府總是講台灣要有尊嚴、要對等，可是面對美、日就腿軟跪下去，思考一些荒謬毫無邏輯的說法，來欺騙台灣人民。

葉元之批執政黨在國際貿易上，每次都拿不出強硬的態度，人家給我們不好的東西，我們至少要也能換到什麼東西，才能符合台灣利益，結果都沒有，只會瞎掰講幹話，編造任何一種安慰自己的說法，太可恥、太離譜了，從來沒看過這種政府。