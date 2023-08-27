駐日代表謝長廷日前在臉書提到，微量的放射性元素反而對身體有益，被質疑在為日本排放福島地震核災後的含氚廢水解圍。國民黨立委今也群起砲轟，批「助」日代表謝長廷「要不要每天喝示範給我們看，遇到日本就腳軟」，這些官員為了其政治利益，竟然把吃毒說成吃補，這樣的言論民眾聽得下去嗎？

國民黨立委賴士葆表示，謝長廷語不驚人誓不休的說，核廢水中微量的放射性元素反而對身體有益，真的把自己當成「助日代表」，只為日本大哥哥服務，記得萊豬進口的時候，陳吉仲對萊克多巴胺的神註解是說就像人需要吃維他命一樣。

賴士葆痛批，這些官員為了其政治利益，竟然把吃毒說成吃補，全然沒有人民的健康福祉把關，蔡政府到處充斥這些厚顏無恥的官，難怪六成以上民意渴望黨輪替。

國民黨立委王鴻薇說，日本排放核廢水引起周邊國家的大力反彈，台灣幾乎默不作聲也就算了，駐日代表說出有益健康「你要不要每天喝示範給我們看」，遇到日本就腳軟，民進黨過去把反核神主牌抱的緊緊的，還說「我是人我反核」，但是現在竟然是「我是人我反核，我不反對喝核廢水」，「真的是比扯鈴還要扯」。

國民黨立委謝衣鳯認為，非常驚訝駐日代表說出這種話，在醫院做一些醫療檢查時會有放射性元素，他們會說這些放射性元素對身體是無害的，但是怎麼會說到放射性元素是對身體有益，這樣子的邏輯真的是顛倒是非。

謝衣鳯指出，周邊國家對日本排放核廢水都提出嚴重的警告，大家不知道核廢水的排放是否會影響到海洋生態、漁產等到什麼程度，未來大家都希望日本政府能嚴加監控，將風險管控至最低，駐日代表沒有提出質疑，還說對身體有益，「這樣的言論民眾聽得下去嗎」？