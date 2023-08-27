台灣永續能源研究基金會日前於台北市立大學舉行「2023台灣永續教育獎」頒獎典禮，新北市囊括學校組3校「傑出永續校園獎」及教案組5件「傑出永續教案獎」，共14位學校人員獲獎，獲獎數全國第一。其中平溪國小將永續概念融入校訂課程，努力達成SDGs理念目標，因此獲「傑出永續校園獎」。

教育局表示，獲獎學校推動永續教育各具特色，其中「傑出永續校園獎」由平溪國小、埔墘國小及信義國小獲獎；「傑出永續教案獎」則分別為鄭益堯校長《捷運大富翁》；呂建宏主任《廢棄場所之永續改造》；陳家琦老師及翁昇豐老師《當令當季，有機在地》；利一奇校長、陳昌維主任、蕭仕賢主任、蔡金葉主任及林敬倫老師《茄冬樹下》；梁榮仁校長、湯宜家老師、文筱琳老師、邱宏智老師及陳羿辰老師《一期一會好家在》。

榮獲「傑出永續校園獎」的平溪國小校長黃珮琇表示，學校位於基隆河上游，四周群山環繞，生態環境、歷史人文多元豐富，以「環境永續、資源永續、世代永續」為推動學校永續發展的目標，努力達成SDGs理念目標，將永續概念融入校訂課程，讓孩子於生活中具備「想用就能用、有用就有用」的素養。

此外，更透過學校政策與空間管理、永續課程發展教學、人文關懷與社區參與，讓學校教育內容、學生學習與空間應用，融合社區文化自然與人文資產，實踐永續教育目的和價值；近幾年也出版環境教育繪本-奶奶的願望、台灣原生百合復育手冊、平溪常見苔癬植物等刊物，戮力推廣環境教育。

榮獲「傑出永續教案獎」的新興國小老師陳家琦表示，因應全球有機農業發展趨勢，新北市自2011年起推展有機農業，許多農場紛紛轉型為有機農場，因此以參訪淡水有機農場為發想，從國小三年級自然課程開始，學生從種菜體驗中了解對環境友善的有機農法，察覺蔬果從栽種到收成需要長時間的照顧，還能讓課程延伸到家庭中。

最後以淡水農會超市為例，教導學生認識碳足跡，選擇在地好食材更是對地球友善的表現。參加課程的新市國小三年級洪同學說，當種子埋入土裡後，接著用壓水井先打水，再用澆花器舀水，每個人輪流最多只能壓五下，有趣又好玩。