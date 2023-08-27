台中市政府動保處推出狂犬病疫苗到府施打活動，揪團10隻以上可申請。（動保處提供／張亦惠台中傳真）

為提升犬貓狂犬病注射率，台中市動物保護防疫處12月底前推出10隻以上犬貓到府注射活動，民眾只要「揪團」10隻以上犬貓一起打狂犬病疫苗，就可向動保處提出申請到府服務，且每隻優惠價只要150元，動保處表示，希望能藉由提供便利的犬貓狂犬病疫苗注射服務，強化飼主對於狂犬病防疫的責任意識。

動保處表示，狂犬病疫苗到府注射申請流程很簡單，市民只需揪集10隻以上飼養於台中市的犬貓，填寫申請書並經過里長、社區發展協會理事長或大廈管委會主委的確認和蓋章，然後寄送至動保處，動保處將聯繫申請人確認同一時間及地點，再媒合獸醫師到府為犬貓注射狂犬病疫苗。

動保處指出，為合理分配及運用動物醫療資源，飼主應依獸醫師指示控制動物的行動，如實際注射隻數不到10隻將列黑名單，不得再提出申請。另，市府已啟動主動抽查機制加強裁處，如未依規定每年幫犬貓施打狂犬病疫苗，飼主將面臨3萬到15萬元的罰鍰。

動保處提醒，市民每年應帶家中的毛孩注射狂犬病疫苗。中市府為加強飼主的責任意識，即日起加強抽查台中市犬貓狂犬病疫苗注射情形，如果飼主收到公文通知，請配合提供毛孩1年內有效的狂犬病預防注射證明書，若無有效佐證資料或未回覆，將依動物傳染病防治條例處3萬至15萬元罰款。