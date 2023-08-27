綁定手機支付車資沒收據，小黃運將沒拿到錢控美籍男搭霸王車。

北市陳姓計程車司機26日透過派車平台接單，在西寧南路撘載一名美籍Chan姓的男子，但到了目的地，車資115元，美籍男表示經由超商的ibon付款，但陳姓司機查看後，認為系統顯示「紙本簽單」，並表示沒收到款項，雙方口角，美籍男堅稱「那是平台的問題，不是我的問題」，陳姓司機指控美籍男搭「霸王車」，提告詐欺，警方依規定受理。

警方表示，26日上午7時陳姓計程車司機透過110報案，表示從萬華搭車到大同區，美籍男不願支付車資，雙方口角，司機報警後，該名男子仍無法提出支付車資的證明，堅持利用ibon平台叫車，已綁定手機號碼，但他卻無法出示收據，認為美籍男搭乘霸王車。

警方到場後，陳姓司機堅持提出告訴，美籍男也不願重複支付車資，警方依規定受理報案，並讓美籍男先行離開。大同警呼籲，搭乘任何交通工具前，務必備妥支付工具，並瞭解相關支付流程，以免發生相關誤解。