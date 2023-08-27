不少百貨業者將在9月開辦週年慶，京站率先推出萬雙女鞋和飾品折扣暖身，即日起至9月24日，京站B1舉辦「女鞋及飾品改裝出清特賣會」，多樣鞋款包括運動鞋、休閒鞋、短筒靴、低跟鞋、造型便鞋、尖頭鞋等多種款式，最低499元起優惠，約有上千雙鞋特價後不到790元。
參加改裝出清品牌包括PlayBoy、KEDS、Avivi、ORiental TRaffic等9家少淑女鞋為主的廠商，鞋款也相當多樣，包括上班的辦公鞋、跟鞋，以及平時外出的平底鞋、休閒鞋、運動鞋等都有，飾品則有品牌Cherie、W.soul、果銀等5家品牌，包含項鍊、耳環、髮飾等萬樣商品祭出超低折扣，全面299元起。京站同時推悠遊付好康回饋，即日起到9月30日前使用悠遊付享筆筆消費最高回饋4％，單筆回饋上限150元。
B1改裝出清區域也將在10月下旬開幕全新專區「Qlice的夢遊鞋境」，屆時將為顧客帶來全台首櫃女裝「MISCH MASCH」、話題新櫃AS集團旗下女鞋品牌「BYHUE」，以及其它3家女鞋、4家飾品。
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