國民黨總統參選人侯友宜（右二）與新竹縣長楊文科（左二）在新竹青創基地了解青創業者研發的科技產品，縣府建置「新創竹夢資源網」，不僅是對青創業者重要的支持，更是竹縣創業生態系一個重大里程碑。（羅浚濱攝）

新竹縣政府去年委託明新科大打造「新竹青創基地」後，積極規畫大新竹地區第一個跨局處、鏈結中央的創新創業資源整合平台「新創竹夢資源網（HYS Hsinchu Youth Startup）30日正式上線，將能串聯中央到地方的創業資源，讓創業者更輕鬆取得各類信息，節省創業寶貴的時間與精力。

縣長楊文科表示，縣府積極推動青年創新創業輔導計畫，去年8月建置新竹青創基地，遴選進駐廠商到成立顧問團隊等，挹注多樣資源予創新創業，鼓勵青年人創業扎根地方築夢。

國民黨總統參選人侯友宜6月帶新北市團隊造訪新竹青創基地，達成雙方學生社團互相交流、青年諮詢委員雙方交流、輔導創業資源共享等3項共識。楊文科期待在「新創竹夢資源網」上線後，能鏈結中央與地方資源，助力創業者們在創業旅程中躍升飛翔。

楊文科指縣府各局處大力投入建置「新創竹夢資源網」，不僅是對創業者們的重要支持，更是竹縣創業生態系一個重大里程碑，會持續為創業者提供更多資源與服務，希望能夠見證更多夢想，在新竹萌芽生根，茁壯成長。

教育局長楊郡慈表示，HYS匯集全台各部會與地方政府的創業支援計畫與補助資訊，讓有心投入創業的年輕人，從初期的踏實基礎到中後期的擴張發展，都能提供最全面的資源。

HYS涵蓋創業講座、競賽、研討會等最新活動消息，有助創業者快速解決在資訊搜尋上的困擾，更能輕鬆取得有關創業的各類信息，增加商務鏈結機會和擴大人際網絡，為創業者節省寶貴的時間與精力。

楊郡慈指出「新創竹夢資源網」將在30日正式上線，期待在一站式的資訊服務下，為正在創業的青年夢想家注入更多的動力與支援，在新竹搭建出最堅實的創業基石，「竹」夢成金。