玉山級船塢運輸艦體型龐大、身價昂貴，但美國專家卻認為，一旦兩岸爆發戰爭，它很容易被摧毀。

目前世上最危險的地方之一，就是台灣海峽。中方不斷公開加強軍力，以累積奪島所需的實力。而俄烏戰爭已提醒世人，現代戰爭毀滅力有多大，擁有必要的武器，以阻止攻擊又有多重要。

然而，日裔美籍防務專家溝上（Kyle Mizokami）在《大眾機械》（Popular Mechanics）網的分析中質疑，台灣買對了武器嗎？

如今台灣軍隊的頭號要務，就是保衛台灣，以免遭對岸武統，其他都是次要的。儘管如此，台灣仍繼續把資金短缺的國防預算花在一些分心的東西上，如大型軍艦、兩棲艦和其他不太有用的武器平台等。

飛彈驅逐艦和兩棲突擊艦雖對向西橫渡台灣海峽有用，但對阻止解放軍東渡台海沒太大用處。就艦隊來說，中方有3艘航母，台灣沒有；對岸約有超過300艘水面艦，台灣只有近100艘；而解放軍有33艘潛艦，我軍則有4艘。而這意味著，萬一對岸來襲，台灣是無法靠艦隊阻止的。

荷蘭開源情報國防分析部落格「劍羚」（Oryx）最近的調查顯示，台灣正在採購許多能成功抵抗對岸武統的武器。在地面上，台灣升級了超過900輛舊坦克，其中包括450輛CM-11坦克，還有460輛M60A3坦克。儘管台灣有較新的坦克，但較輕的CM-11和 M60A3卻比較能輕易穿梭在多山的公路網，尤其是橋梁間。

儘管較舊型的105毫米M68砲威力不如世界標準的120/125-毫米砲，但中方海軍陸戰隊最初登陸時，會配備武裝30毫米砲和反坦克飛彈的輕裝甲ZBD-05兩棲步兵戰車。屆時M68將可輕鬆對付解放軍的兩棲戰車，而舊型坦克能發射55枚砲彈，但擁有更大火砲的坦克卻只能發射40枚。

一旦解放軍來襲時，台灣需要盡可能防衛領空，以免對方空襲地面部隊。最後台灣會部署超過200架F-16V戰機，而這也是亞洲最大的F-16機隊。分析指出，儘管F-16V並不像中方的殲-20般具有匿蹤性能，但它的先進雷達和航電系統就算沒超越「威龍」，起碼也和它不相上下。此外，台灣還有超過140架較舊的「幻象」（Mirage）2000和F-CK-1「經國」號戰機。

分析指出，台灣進展最大的反武統軍力部署，就在於海軍。對岸武統台灣的成敗，取決於中方能讓多少部隊搶攻上島。而台灣的第一要務，就是擊沉運兵艦。至於最理想的，便是出動能藏身小漁港的重武裝小型飛彈快艇，對解放軍兩棲運兵艦發動彈雨攻擊。而台灣正在打造12艘沱江級巡邏艦，每艘武裝8枚雄風二型次音速反艦飛彈，以及8枚雄風三型超音速反艦飛彈。

至於另外30艘光華六號飛彈快艇，每艘則各能再搭載4枚雄風二型反艦飛彈。此外，由於顧慮北京的政治壓力，沒人敢賣台灣攻擊潛艦，因此台灣將自製8艘柴電攻擊潛艦，並武裝美製MK-48重型線導魚雷和UGM-84潛射型「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈。而分析認為，這將令中方海軍將領憂心不已。

M1A2 SEPv2坦克在多山的台灣可能難以施展戰力

而在地面武器上，台灣正在採購108輛M1A2T主戰坦克，也就是美國陸軍M1A2 SEPv2坦克的台灣版。M1A2T重約71.2噸，而這將阻礙它在台灣多山地帶的戰術機動性。當然台灣能使用現代主戰坦克，儘管它們有令人嚮往的因素，如M1的火力和防護力，但在島上的作戰地點卻受限，解放軍也能研判它們可能出戰的地點和時間。

分析指出，儘管台灣在海軍作戰上做了許多好決策，但也下了一連串真可稱得上是糟糕的決定。台灣至今還保有艦齡超過40年的4艘紀德級（Kidd class）前美國飛彈驅逐艦，它們早已過時，總共還需要1400名人員部署。而台灣之所以留著它們，主要的原因似乎只在於能說，自己擁有驅逐艦。

另一個令人質疑的，就是向美國採購的二手諾克斯級（Knox class）和派里級（Perry class）巡防艦，這16艘軍艦每艘需配置超過200名人員，但搭載反艦飛彈的數量最多卻只有沱江級巡邏艦的一半。

最後根據美國國防部的資料顯示，台灣有多達31艘兩棲艦。儘管台灣在大陸附近的一些小島上駐防，並在南海有些主權爭議島嶼，但這些兩棲艦的數量和型號都已遠超過所需。尤其是新型玉山級船塢運輸艦，雖然它體型龐大，身價高昂，但在衝突中卻很快就會被摧毀，並賠上數以百計台灣海軍和海軍陸戰隊員的性命。

直到最近，台灣的國防支出還只佔國內生產毛額（GDP）的2%，而美國卻占了3.5%。隨著俄羅斯攻打烏克蘭，似乎震驚了台灣官員，2023年的國防預算增為2.4%。而這夠嗎？要是台灣減少浪費，設定務實的目標，當然夠！但若不是這樣，或許有朝一日台灣會空有一手不需要的武器，卻猛然驚覺，滿天黑壓壓的，都是中方的飛彈和戰機。