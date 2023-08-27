For his first regular season goal for the club 🎉



Cremaschi ▶️ Messi!#RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2023

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）降臨美國大聯盟MLS的邁阿密國際，27日在例行賽首秀破門，2比0戰勝紐約紅牛，更重要是他給球隊帶來滾滾財源。根據邁阿密國際的商務總監阿森席（Xavier Asensi）估算，球團2024年預計的營收高達2億美元（新台幣64億），將打破所有MLS球隊的紀錄。梅西加盟之前，邁阿密預計的營收為6000多萬美元，可見成長的幅度多麼驚人。

美媒Sportico報導，這多虧了邁阿密球團的遠見，除了門票銷售大增，主要他們過去幾年與各家贊助商簽有「手扶梯條款」，如果球團能夠網羅1位「超級巨星」，贊助商就必須支付更多的錢，包括他們的球衣贊助商XBTO（加密金融公司），簽有聯盟史上最大的贊助合約。有些贊助商不肯接受此條款而被邁阿密拒絕簽約。

「超級巨星」的定義是獲得過多次金球獎的球員，因為C.羅納多（Cristiano Ronaldo）已經加盟沙烏地阿拉伯聯賽，梅西就是唯一人選了。簽下梅西之後讓整支邁阿密價值飛漲，原先為5.85億美元，預計明年可以暴升到13至15億美元（新台幣400多億）。

梅西轉隊之後也是好事連連，他在法甲巴黎聖日耳曼最後一季被球迷噓得很慘，憋了一肚子氣來到美國，率領邁阿密國際勇奪首座美墨聯賽盃冠軍，獨進10球拿下金靴獎與最佳球員獎，並在例行賽首戰就進球，獲得球迷與媒體一致讚賞。