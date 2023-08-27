2024總統大選目前在多份民調中，民進黨參選人賴清德的支持度皆高居第一，而說了很久的非綠整合，現傳出國民黨和民眾黨擬於本周會面，但《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，這話題拖了好幾個月，選民已經沒耐心，他更痛批非綠陣營領導人既沒出息又不要臉。

吳子嘉26日主持網路節目《董事長開講》時，有觀眾好奇提問，2024總統大選，賴清德逐漸拉大與國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲的支持度差距，部分藍粉士氣低落到不想出門投票，如此一來可能導致國民黨要參選立委的小雞也跟著陪葬，這是否代表藍營的戰略目標有誤？

對此，吳子嘉認為，其實在任何選舉中，都不該出現整合議題，目前的問題在於國民黨推出的候選人實力不夠，各方因而拋出各種補救措施，但由於已經拖了好幾個月，使得非綠陣營的支持者開始出現厭惡心態。

「憑良心講，這場選戰的可看性非常非常低！」吳子嘉指出，非綠陣營的領導人沒有出息靠自己贏得選戰，還找一堆理由，每天都在扯相同的事情，「不但沒有出息還不要臉！」

另外，在被問到2024總統大選誰最有可能出線時，吳子嘉表示，目前看來應該是賴清德。