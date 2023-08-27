台中市廍子國小因受天候及缺工缺料影響，工程團隊積極趕工仍無法趕在新學期啟用。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市廍子國小及太平區新高國小二期校舍傳出受缺工缺料影響，無法趕在新學期啟用，影響到2校23班小一新生，目前教育局緊急商借三光國中13間教室供廍子國小學生使用，由學校租用合格的客運車輛接送上下課；而新高國小部分則將一期校舍空間全數作為學生班級教室，行政辦公空間以租賃組合屋的方式進行安置。

台中北屯、太平兩區因為人口紅利造成區內學生就學者眾，台中市政府於107年8月1日正式成立廍子國小與新光國小，並以分期興建校舍為原則，其中一期校舍已於109年完工，又因目前校舍使用達飽和，故分別興建二期校舍，原本計畫二期校舍要在112學年度開學時啟用，未料受到天候及缺工、缺料影響，無法於開學前完工，預估影響廍子國小1年級新生共13班、新高國小1年級新生共11班開學使用。

教育局為確保學生安全及維護學生權益，將妥善安置2校學生，其中廍子國小由附近的三光國中出借13間教室供廍子國小學生使用，二校距離約3公里，車程約10分鐘，將由學校租用合格的客運車輛在廍子國小大門口接送學生至三光國中上下課（每車會有1名教師隨車陪同學生）；新高國小部分，則考量該校二期校舍將於明年度才能完工，經評估校內空間及工程期程後，採一期校舍空間全數作為學生班級教室，行政辦公空間以租賃組合屋的方式進行安置。

學習環境部分，教育局說明，2校將於開學前確認安置的教室空間，課桌椅、黑板、冷氣等設備一應俱全，以提供學生完備的學習資源與環境；教育局將協助學校儘速積極完成工程，在安全無虞情況下，讓北屯區廍子國小及太平區新高國小新校舍正式落成啟用。