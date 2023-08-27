歐映葡萄莊園推出「荔緻金磚酥」，拓寬在地農產品的能見度。（歐映葡萄莊園提供／朱世凱台北傳真）

成立於2011年的「歐映葡萄莊園」靠著葡萄產品受到忠實粉絲青睞，品牌創地初衷是為解決家中葡萄的銷售困境，經過多年發展也為因應潮流，近期搭上中秋節慶推出「荔緻金磚酥」，品牌創辦人也分享關於品牌的精彩故事。

「歐映葡萄莊園」在成立之初，透過線上宣傳推廣葡萄禮盒慢慢拓寬能見度，不過品牌也遭遇過瓶頸，由於資源有限，曾在2018年暫停營運進行反思，經過5年時間審視核心理念，才找到了新的出路。為了應對賠錢的營運現實，歐映葡萄莊園創辦人王盛豪，從今年彰化縣芬園鄉荔枝豐收的時刻尋求創新，在與農民的合作下，並且與一位具有四十餘年烘焙經驗的老師傅一起研發出了「荔緻金磚酥」。

這款酥皮點心將日光荔枝、陽光土鳳梨、四季春烏龍茶等優質農作物融合，加入雪舞銀耳，口感清甜酸爽，充分展現了農產品的風味。王盛豪希望，這款點心不僅是美味的享受，也能傳達對大自然的感謝，品牌未來會繼續推出當季的鮮果禮盒，同時守護核心理念「農業產銷平衡」和「耕作者價值最大化」。