駐日代表謝長廷昨（26）日晚間在臉書發文表示，微量放射性元素對人體有益，此話一出引發外界砲轟。對此，國民黨台北市議員柳采葳除嘲諷謝長廷是「鬼話2人組」的一員，還點名選區內漁業發達、近期話題不斷的民進黨立委賴品妤，酸嗆她「應該去喊福島核廢水『排放個屁』」，並對謝的發言表達看法。

謝長廷昨在臉書發文表示，微量放射性元素對人體有益，如北投和日本玉川溫泉的「北投石」，就被研究發現有益健康。此話除了引發大批網友批評，民進黨立委林靜儀也直言，謝長廷的說法沒辦法解除人民疑慮，「這個話真的太過了」。

柳采葳今在臉書發文酸喊，謝長廷應該親自示範，告訴大家什麼叫做微量放射性元素，「是1天1杯核廢水，還是1天3杯？」她直言，除了謝長廷，農業部長陳吉仲過去為了護航萊豬，也曾說萊克多巴胺是飼料添加物，就像人們會吃保健食品，兩人根本是「鬼話兄弟2人組」。

柳采葳質疑，新北市第12選區漁業興盛，但過去反對核四重啟的賴品妤，卻沒有對日本排放核廢水發表意見，「對核四她喊『重啟個屁』，那對日本排放核廢水，不是也應該去喊『排放個屁』？」柳采葳也號召大家協尋賴品妤，詢問她對日本排放核廢水的看法，以及是否同意謝長廷的說法。

另外，針對外界的批評聲浪，謝長廷今在臉書發文回應，他昨天說的是鐳元素的效果，沒有涉及核廢水相關話題，且幾十年前美國教授Thomas Donnell Luckey受NASA委託，研究太空人在放射性較高的地方生活對其健康影響，得出的結論，是低度放射線反而對健康有益。