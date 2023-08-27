日本、荷蘭祭出晶片製造設備出口管制禁令，買家必須獲得日本、荷蘭政府許可才得以獲得出貨。日本在7月23日起實施管制；荷蘭出口管制禁令將於9月1日起生效，這些限制將衝擊中國半導體產業。

金融時報（Financial Times）報導指出，在日本、荷蘭等美國盟友實施出口管制禁令前，中國晶片製造設備進口量創歷史新高，6月、7月採購量激增。中國海關數據顯示，6月、7月中國晶片生產工具進口總額近50億美元（約新台幣1591億元），較去年同期29億美元激增70%。

不確定這些進口量的成長有多少與日本、荷蘭受出口管制工具設備有關，不過這些作為表明中國廠商試圖避免晶片生產計畫受到干擾。報導引述以賽亞調研（Isaiah Research）副總裁Lucy Chen意見表示，中國透過提前備貨增加半導體設備庫存，以緩解潛在供應鏈瓶頸。

中芯國際、長江存儲等中國企業依賴美國、荷蘭、日本所生產的設備以製造晶片。報導引述業界人士意見指出，荷蘭曝光機製造商艾司摩爾（ASML）向中國客戶交付了更多曝光機；中國6月、7月進口來自荷蘭的晶片製造設備較5月翻了1倍，艾司摩爾是大型晶片製造設備生產商之一。

來自日本的進口也有所增加；美國於2020年收緊晶片設備出口後，一些中國半導體廠商開始從日本企業購買蝕刻設備等。

科技市場研究機構Counterpoint研究指出，今年第2季，排名前5名晶片製造設備銷售商對中國的出貨量增長了30%。

Counterpoint高級研究分析師 Ashwath Rao表示，中國戰略性集中投資有助於確保本地供應，對於成熟技術的承諾可以緩衝地緣政治不確定性；中國正在持續生產用於電動汽車、綠色能源轉型和工業應用的晶片，這些運用所需要的晶片不涉及出口管制影響。（編輯：唐佩君）1120827