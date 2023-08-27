一名男子表示，過去三媽臭臭鍋總是擠滿等待用餐的消費者，店裡一位難求，但昨（26）經過見店裡不僅沒坐滿，用餐客人只有2至3桌，問三媽怎麼沒落了？網友說售價變高是主因，加上許多新興火鍋品牌，如「六扇門」等都有自助吧，還供應冰淇淋和麵食無限吃到飽，直呼三媽已沒有特別優勢。

原PO昨（26）日於PTT八卦版指出，以前每到用餐時段，三媽臭臭鍋總是人滿為患，等待用餐的民眾多到要排隊，但昨經過見店裡只有小貓兩三隻，盛況和以前相差甚遠，問「三媽怎麼沒落了？」

貼文吸引討論，網友紛紛表示，今年4月從140元漲到150元，就減少購買次數，「買都不想買，太貴了」、「三媽越來越貴了，跟其他小火鍋比起來沒特別優勢」、「漲到150元以上，料少成那樣」、「三媽漲到150元後，我寧願吃別的」、「三媽價格120元是極限了，150元客人變少」。

當中有多數人推薦新興品牌「六扇門」，指同樣150元起跳的六扇門，多了自助吧、冰淇淋和麵食無限吃到飽，CP值超高，「現在小火鍋很競爭，自助吧檯飲料沒多樣化，沒冰淇淋怎麼競爭，有些還會提供涼麵」、「相同價錢，六扇門CP值高多了」、「因為六扇門CP值高」、「六扇門完勝」、「目前六扇門比較厲害」；但也有人點出其缺點，「六扇門位置窄、杯子也小怕人吃」。