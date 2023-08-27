教育部國語推行委員會前主任委員李鍌26日過世，享年97歲。教育部長攀文今天在個人臉書發文表示，李鍌作育英才無數，對國語文教育貢獻良多，他要感謝李鍌無私無我的奉獻精神，也會延續李教授的精神，持續讓努力讓華語文發揚光大。

李鍌1927年5月14日出生，中華民國文字學家、語言學家、教師。曾任國立台灣師範大學國文系主任。生平致力於整理國字及推廣儒學文化，著有《昭明文選通假字考》、《孝經疏證》、《修定重編國語辭典》、《異體字字典》和《閩南語字彙》等。

潘文忠在臉書發文說，李鍌擔任教育部國語推行委員會主任委員15年，參與字辭典編輯、語文標準研訂、重訂標點符號使用手冊、部首手冊、國小學童常用字詞調查報告書等語料調查，以及新詞語彙編等重要工作。

李鍌卸任國語推行委員會主委職務後，仍不斷協助教育部及國家教育研究院進行各項國語文工作，參與《國語一字多音審訂表》修訂、《重編國語辭典修訂本》《國語辭典簡編本》、《國語小字典》、《異體字字典》、《成語典》等專業指導、「常用國字標準字體筆順」審查等各項工作，對於推動正體字的使用不遺餘力。

潘文忠說，李鍌曾任教於國立台灣師範大學，當時他提高學校招收外籍學生的比例，也積極和外國大學合作，努力發展中華文化。李鍌作育英才無數，對國語文教育貢獻良多，他感謝李鍌無私無我的奉獻精神。