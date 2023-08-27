國民黨總統參選人侯友宜之前2次拜訪前雲林縣長張榮味未果，27日下午1點2人終於見面，侯到雲林縣參加「雲林上場，台灣更好－挺侯大會」前，在國民黨主席朱立倫陪同下前往張榮味虎尾鎮住處拜訪，外界認為，見面後張雖不一定承諾相挺，但至少可一定程度凝聚藍營向心力，象徵意義大於實質意義。

為迎接侯友宜到來，張榮味與女兒張嘉郡、胞妹雲林縣長張麗善在住處外等待，侯一下車，張榮味便趨前握手，2人身體語言熱絡，但並未交談，眾人隨即入屋，朱立倫入屋前被問是否與張榮味很久沒見面，朱說「常見面啊，上星期才見面」，應是為了此次「侯、張會」作準備。

侯友宜6月11日、8月6日參訪雲林參訪，張榮味都因「有事到外地」未與侯見面，這讓侯在雲林的選情陷入膠著，張榮味是雲林張派掌門人，目前雖退居幕後，但地方政壇影響力甚大，雖張麗善力挺侯，不過侯仍盼張榮味能助他一臂之力。

地方政壇大老分析，侯在雲林並無根基，只能尋求黨與地方派系的支持，朱立倫雖與張麗善互動良好，但張榮味深耕雲林數十載，若能得到首肯支持，至少在雲林縣能夠保住基本盤，甚至逆轉勝，侯若要打動張榮味，除了雙方「下架民進黨」共識外，還須提出更好的合作方案才有辦法。

雲林藍、綠勢力約在五五波，不過張榮味的影響力遍及無黨籍人士，一旦總統選舉出現藍、綠對決，中間選民將是關鍵所在，地方人士認為，侯與張見面是好的開始，只要踏出第一步，未來便有更多的可能性。