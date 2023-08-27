為避免有槍手代考，考生入場前還要經過AI人臉辨識。（張志康攝）

為了爭取入職就有新台幣4萬元的月薪，731人報考基隆市清潔隊員，並奮力跑出優異成績。（張志康攝）

基隆市清潔隊長潘家齊表示，今年的預備清潔隊員招考，錄取率約10.9％。（張志康攝）

基隆市環保局27日上午9時起，進行儲備清潔隊員招考的第一階段體能測驗，共有731人報考，預計將錄取80人。從報到、測驗到成績揭曉，現場都比照田徑比賽的防弊規格。基隆市環保局清潔隊長潘家齊表示，今年的錄取率約為10.9％。

今年儲備清潔隊員第一階段的體能測驗，27日上午在基隆市立體育館進行，有731人分階段入場進行考核，體能測驗採30公尺的負重折返跑（合計60公尺），負重的重量分別為男性15公斤，女性8公斤。

潘家齊表示，今年儲備清潔隊員考試採體能或路考與筆試二階段測驗。報考的民眾最年長的64歲、最年輕的18歲，男女比例約為4比1。其中，擁有碩士學歷的報名者有11名、國小畢業的報名者也有11名。

潘家齊指出，若民眾考上後，剛入職時，連本俸、加班費、獎金在內，每月薪資大約有41000元，若任職5年，薪資會加到43000元左右。且等同於公務員，若年滿65歲退休，還會有一筆退休金，再加上勞保的退休給付，福利較一般民營企業好上不少。

不過由於近來也有民眾質疑，為何清潔隊員的體能測驗不開放民眾參觀，基隆市環保局委託辦理測驗的旭祐科技市場總監林東億表示，考場內僅開放考生進場的理由是確保公平性，讓所有的考生只有到考場才知道現場布置，避免對先應考的考生不公平。

另一方面，林東億指出，現場也設置全域監控，每個考生折返跑的成績，現場也會有大型的看板即時公布。相關的成績及現場狀況的錄影，都可以做為後續若考生有疑義時的證據。甚至在考生進場時，還要經過AI人臉辨識，以杜絕槍手代考的可能。