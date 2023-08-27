北市大安區今早發生車禍，計程車被賓士車撞上翻覆，4人受傷送醫。（翻攝畫面）

北市大安區今早發生車禍，計程車被賓士車撞上翻覆，4人受傷送醫。（翻攝畫面）

23歲賓士女無照載友吃早餐 小黃遭撞翻覆4人送醫

27日6時許，台北市大安區大安路一段與敦化南路一段190巷口發生車禍，23歲林姓女子無照駕駛黑色賓士車，由敦化南路190巷東向西行駛時，其前車頭撞擊由大安路一段南向北行駛的計程車，致計程車側翻而肇事。全案共4人受傷送醫，幸無大礙，車禍原因有待調查。

警消今早獲報趕往，發現賓士駕駛及乘客3人輕微擦撞傷，計程車因被撞擊後翻覆，左右車身都有受損，頭部撞傷、意識清醒，2車共4人送醫。

警方初步研判，賓士車駕駛行駛支道，未讓幹道車先行，計程車則尚未發現肇事因素。賓士女駕駛酒測值為0。據了解，23歲林女載著4名友人要去吃早餐，她雖酒測值為0，但卻無照上路，警方將依法開罰。

警方提醒，車輛行駛在路口有停字標字的車道時，其屬於行駛在支道上，通過路口應讓幹道車優先通行，如通過路口時支道車未讓幹道車先行，可依處罰條例45條規定，罰新台幣600至1800元。