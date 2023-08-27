地方分析，侯友宜與王惠美有很深的交情，這次侯友宜「彰化危機」在王惠美送暖官邸設宴後，促成藍軍大團結，基層的鄉鎮市長、議員均表態堅決挺侯。 （本報資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜明天將旋風訪彰，距離上次侯友宜訪彰已經是2個月以前的事情，這次地方一口氣安排9個行程，將與黨籍4個立委參選人同框，晚上還要與地方婦女團體、黨員餐敘搏感情，整天行程在彰化待好待滿，不過明天剛好是議會臨時會首日，縣長王惠美上午開會，預計下午才會陪同。

侯友宜明天將到彰化走透透，據了解，一早將在黨籍立委參選人阮厚爵、楊曜聰的陪同下參訪彰濱秀傳醫院，緊接著到鹿港地藏王廟、龍山寺參拜，然後到鹿港阿振肉包吃肉包。

下午則到立委謝衣鳯的選區，要先到竹塘鄉慈航宮與鄉親用餐，緊接著到埤頭合興宮及賴清德、柯文哲等都曾到訪的北斗鎮奠安宮參拜，與鄉親搏感情。

接著侯友宜還要到田中區與黨籍立委參選人鄭俊雄合體，到重愛幼兒園與小朋友互動，說故事給小朋友聽，接著參訪建大輪胎公司，與在地中小企業座談，聽取彰化基層的聲音，最後到彰化大票倉員林參加固本會報。

議員鄭俊雄表示，地方已經期盼許久，過去侯市長與彰化的互動有限，但若是有與侯市長認識的人，都知道他是相當接地氣的，期盼這次彰化深度拜會之旅，能讓侯市長有更多收穫，也希望侯市長能過多多訪彰，聽取彰化鄉親的聲音。

地方分析，侯友宜與王惠美有很深的交情，這次侯友宜「彰化危機」在王惠美送暖官邸設宴後，促成藍軍大團結，基層的鄉鎮市長、議員均表態堅決挺侯，此次在地方促成下全彰走透透，相信這次訪彰行程能對侯友宜帶來很大的助益。