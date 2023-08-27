因應颱風季將至，台北市水利處透過施工及監造廠商修剪樹木，維護市民生命財產安全。國民黨台北市議員王欣儀表示，廠商未依規定修剪樹木，致吳興街600巷的蓮霧樹慘遭齊頭式「斷頭」，公家機關成樹木殺手。水利處回應，已依契約進行罰處，相關人員也將進行教育訓練。

王欣儀指出，日前接獲民眾陳情，吳興街600巷的蓮霧樹慘遭齊頭式鋸斷「斷頭」。依據「台北市樹木修剪作業規範」，針對樹木的修剪量，每年修剪原則不應超過枝葉總量的25％，針對生長快速的樹，1年內不超過35％。

她批評，水利處的承包商未按規定施作，公家機關衍然成為樹木殺手，台北市竟然發生這種離譜、嚴重危害樹木生長的事情。

陳情人則說，先前因設計不當，水利處將位於吳興街600巷的蓮霧樹攔腰用步道填滿，已影響樹木生長，現在為防災，又把樹冠、枝幹和葉子全部砍掉。

水利處回覆，蓮霧樹每到夏季落果嚴重，曾造成里民滑倒送醫，且曾因強風造成枝幹折斷壓毀欄杆。因颱風季將至，該蓮霧樹位於木棧道上，鄰近民房，為避免蓮霧樹再次不慎被強風吹倒，往馬路或民宅方向倒塌，危害民眾的生命安全，或往河道方向倒塌，阻礙通洪斷面造成排水不良及積水，而辦理樹木枝幹修剪工程。

水利處說明，施工及監造廠商未依相關規範施作部分，已依契約進行罰處，對相關人員也將進行教育訓練，增加相關修剪知識，並搭配內部稽核作業，於重要節點時進行檢查，避免再次發生過度施工情形。