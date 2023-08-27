命理專家雨揚老師在臉書上分享8／27～9／2的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖牛、蛇、豬，其中生肖牛事業能透過商業活動，獲得合作機會，並樹立業界聲望；生肖蛇桃花運旺，單身者可觀看教學影片學習如何與異性互動，有伴者願意和伴侶承擔家庭責任；生肖豬則是可將部分資金用於投資零股，有望獲得增值機會。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運平平，在職場遇到挑戰時，不妨多接受周遭同仁的觀點或想法，有助擺脫過往的思維模式，開闢更多職涯可能性。愛情運平平，單身者可透過網路平台，認識不同地區和背景的人，拓展全新的交友圈；有伴者在伴侶面臨重大決定時，多給予對方肯定與正面的鼓勵，展現對另一半的支持與理解。財運平穩，只要在理財規劃上多下功夫，有望讓財富逐步增長。

▍生肖牛

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

事業如日中天，透過參與各類商業活動，開拓重要的人脈資源，爭取到豐富的合作機會，樹立在業界的聲望。感情甜蜜繽紛，單身者可根據心儀對象的興趣，挑選特別的約會地點，有望一舉攻破對方心防，開啟幸福情緣；有伴者可和伴侶分享內心世界，有助加深彼此情感，關係更加深厚緊密。財運上揚，可發揮自身口才推銷商品，讓進帳迅速翻倍。

▍生肖虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場前景看好，部門將迎來幾位新血加入，為團隊帶來新的活力與創意，引領大家創下嶄新的里程碑。桃花運不錯，單身者能在舉手投足間展現出成熟與智慧，在異性之間別具吸引力；有伴者能及時察覺伴侶的情緒波動，並適時地包容和安撫，讓戀情更加美滿融洽。財運欠佳，前往人多的場所時，應將卡片與現金分開擺放，以免意外遭竊，造成財務損失。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★

事業運平平，當提案遇到執行上的問題時，可多向前輩請求支援，有助找到可行的解決方案，成功克服難關。愛情運提升，單身者可在同學會上與多年未見的故友重逢，彼此交流十分自然愉快；有伴者對伴侶的關心不侷限在外在的照顧上，更能在情感方面給予另一半滿滿的支持，讓對方感到無比溫暖。財運稍弱，應避免過於冒險的投資行為，以免損失不少資金，造成財務危機。

▍生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場運上漲，負責的項目正順利推進，取得了令人滿意的成果，讓才華能在團隊中獲得高度肯定，職涯發展順風順水。感情運平穩，單身者可多邀約心儀對象出門，將能更全面了解彼此，拉近雙方關係；有伴者可準備一頓浪漫的燭光晚餐，邀請伴侶一起享用，讓彼此的心更加貼近。財運尚可，進行投資前，可多尋求專家的建議，有助於更好地評估風險和利潤。

▍生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業前景光明，能遇到一位願意提攜後輩的同事，能借助對方的智慧與經驗，快速熟悉工作事務，贏得主管的尊重。桃花能量豐沛，單身者可觀看兩性教學影片，有助學習與異性的互動模式，打開自己的交友圈；有伴者願意和伴侶一起承擔家庭的責任，在需要時互相幫助，讓家庭氛圍更加融洽美滿。財運上揚，可活用專業技能洽談外包案件，爭取最佳的條件與報酬。

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★★

工作運平平，可在會議上發表觀點，獲得同事們的反饋，完善自己的構思，圓滿職場成長。愛情運不理想，單身者對新朋友不太熟悉，導致彼此交談時容易出現尷尬窘況，建議保持輕鬆態度，有助打破僵局；有伴者容易將注意力放在手機上，讓另一半覺得不被重視，雙方關係陷入危機。財運亨通，可選擇熱門的網路平台販售商品，吸引更多顧客成交大筆訂單。

▍生肖羊

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★

事業運普通，可和同事們一起處理大型專案，透過分工合作，確保每個環節都能妥善處理，達成預期的目標。桃花朵朵開，單身者在和心儀對象聊天時，可多展現出樂觀開朗的一面，有助贏得對方的好感，使彼此感情得到昇華；有伴者和伴侶相知相惜，能在風雨中共同前行，攜手共度各種挑戰。進財受阻，應避免盲目地跟隨市場波動，以免做出草率的決策，損失一筆財富。

▍生肖猴

事業★★ 愛情★★ 財運★★

職場考驗增多，因時常犯下重複的錯誤，受到主管苛責，建議透過錯誤進行反思，才有助克服困難。感情陷入困境，單身者交友圈雖廣泛，但卻沒能遇到傾心的對象，建議耐心等待緣分將會自會到來；有伴者應學著排解壓力，才不會將情緒發洩在伴侶身上，讓彼此關係岌岌可危。財運不濟，應警惕一些不實信息，以免成為詐騙的受害者，損失不少錢財。

▍生肖雞

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運不錯，對於重要的工作，總會提前做足準備，以確保有充足的時間來修正細節，展現出超乎預期成果。感情運順遂，單身者可透過規律運動，保持健康的體態，有助激發內在自信，吸引優質對象靠近；有伴者可和伴侶一起飼養寵物，能為彼此增添不少幸福回憶。財運不佳，應仔細考慮每一筆支出，並合理控制花費，以免荷包縮水。

▍生肖狗

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業人緣旺，由於能有效與客戶溝通，根據對方的需求提供最合適的方案，能在眾多競爭者中脫穎而出，廣受各方好評。感情運不順，單身者應時刻保持冷靜，並多觀察追求者的言行舉止，以確保自己的安全與幸福；有伴者因忙於工作，導致和伴侶的相處時間減少，導致雙方關係疏離。財運回溫，用心經營的副業開始收穫成效，逐步轉化為穩定的獲利。

▍生肖豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運優異，才華和努力將成為成功的基石，使專業能力得到充分的認可，開拓更廣闊的職涯發展，事業成就不可限量。愛情運不錯，單身者能在出差時遇見一位合拍的對象，可抓緊機會與對方交流，讓雙方感情逐漸升溫；有伴者可用溫和的方式表達想法，使雙方相互理解，建立良好溝通基礎。財運不錯，可將部分資金用於投資績優零股，讓資產得到更多增值機會。