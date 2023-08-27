有毒品前科、綽號「小妖」的32歲何姓女子，今年初遭警方追查經常在大里某醫院外與毒犯交易，當天在醫院外超商被警發現何剛好跟藥腳交易當場查獲毒品，何辯稱自己吸食沒販賣，全案依《毒品危害防制條例》罪嫌送辦，何遭羈押獲准。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵二隊偵辦販毒案向上溯源，何姓女子涉有重嫌，報請檢察官指揮偵辦並成立專案小組，據警方調查，何女家住太平區，對外自稱「小妖」多年前染上毒癮，便從事販毒之不法行為，何平日都以網路通訊軟體跟藥腳聯絡。

刑大偵二隊指出，「小妖」販賣毒品多樣，從傳統的安非他命到新興的毒品咖啡包應有盡有，也讓老客戶賒帳購毒，因此生意不錯，前陣子何因母親生病住院，需經常進出醫院，除照顧母親也兼毒品生意，跟客戶約在醫院附近的連鎖便利商店交易，以為這樣能降低被警方查緝風險，孰不知早被警盯上。

警方現場蒐證後，持拘票前往何女現住地執行查緝，當場查獲安非他命6包（毛重6.13公克）、分裝袋1大包、電子磅秤1台、行動電話1支、吸食器1組及現金1萬600元等贓證物。

警方訊後將何女依《毒品危害防制條例》罪嫌移送偵辦，經檢察官複訊後認何女犯罪嫌疑重大，且有再犯之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准，全案偵結後認犯罪事證明確，依法提起公訴在案。

警方呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法。台中市政府警察局刑事警察大隊為遏止毒品危害，持續打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！