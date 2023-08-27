8月底前到「西堤牛排」內用經典套餐，喊聲「爸爸金多蝦」，即為爸爸主餐免費加1分「爐烤串鮮蝦」。(王品集團提供)

「知書答禮」多功能收納手帳組內含2024年手帳、多功能收納包與1張和風套餐買1送1感謝卡，每組定價399元。(王品集團提供)

「陶板屋」連續19年舉辦「知書答禮」公益活動，期盼為台灣孩子的教育貢獻心力，善盡企業的社會責任。(王品集團提供)

「多功能收納手帳組」贈送的收納包外型可愛，還可當手機架，功能性強。(王品集團提供)

台灣連鎖餐飲龍頭品牌「王品」集團今年30歲了，歡慶30周年，「王品」旗下深受家庭客群喜歡的「西堤牛排」和「陶板屋」紛紛結合餐飲與公益暖心助人。「西堤牛排」祭出「愛心5折券」響應公益，8月29日（含）前，至指定捐血站捐血，即可獲贈限量「西堤」套餐5折券。而「陶板屋」則攜手「印花樂」與「為台灣而教」教育基金會，推出「多功能收納手帳組」，內含多功能收納包和手帳本、還有「陶板屋」套餐買1送1券，每組定價399元，限量25000組。

據台灣血液基金會網站顯示，目前全台血量庫存量仍有些吃緊，王品集團鼓勵民眾積極挽袖捐血，特別是首次捐血的青年朋友一同響應，「首望相助」獻愛心吃牛排。「西堤牛排」從2003年起連續20年響應捐血公益，累計募集超過20萬袋、5700萬CC熱血，是全台募血公益活動歷史最悠久的企業。

今年適逢王品集團30週年慶，目標募血3萬袋，首先在2月攜手「WBC棒球經典賽」，鼓勵民眾捐血獻愛，已成功募到近2.7萬袋熱血。本周末起，「西堤牛排」再次大方提供2萬張「愛心5折券」，8月29日（含）前，至全台45個指定捐血點響應捐血，即可獲得1張5折券，以優惠價到「西堤」享用牛排套餐，每日限量。若是首捐族或者捐500CC全血，還可加贈品牌保溫袋1個，每個捐血站每日限量50個。

「西堤牛排」近來獲得「遠見未來親子2023家庭最愛品牌」的「連鎖餐廳首獎」，8月期間為全台爸爸加菜，8月31日前到全台「西堤」用餐，消費單客經典套餐，對爸爸喊聲「金多蝦」，就能為爸爸主餐加菜價值168元的「爐烤串鮮蝦」1份。

王品集團旗下另一個也是家庭客群喜歡聚餐的「陶板屋」，攜手「印花樂」與「為台灣而教」教育基金會（Teach for Taiwan，TFT），舉辦「知書答禮」公益活動，推出具設計感且實用的「多功能收納手帳組」，包含「陶板屋」套餐買1送1券等物品，每組定價399元，限量25000組。即日起到10月31日在博客來網路平台獨家販售，8月27日（含）前下單可享早鳥優惠，單筆訂單購買4組可現折100元。

「陶板屋」連續19年舉辦「知書答禮」公益活動，期待為台灣孩子的教育有所貢獻，受到不少好評。品牌與TFT攜手合作邁入第8年，匯集群眾之力投入改善偏鄉教育，多年來累計送出360 位多元師資人才、深入6個縣市、與近60間學校合作、影響超過 6700 位孩子。

2023年「知書答禮」活動主題為「給孩子相對公平的起跑點」，期待透過對偏鄉的支援，讓孩子們都能擁有更好的教育資源。「陶板屋」今年再度與台灣知名設計品牌「印花樂」合作，推出「多功能收納手帳組」，內含1本2024年「陶」心手帳、1個多功能收納包與1張和風套餐買1送1感謝卡，每組定價399元，限量25000組。即日起到10月31日止，在博客來網路平台獨賣，8月27日可享早鳥優惠，單筆訂單購買4組現折100元。販售所得扣除成本後，將全數捐贈財團法人「為台灣而教」教育基金會，作為師資培育基金運用。