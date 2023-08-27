香港女星阿Sa（蔡卓妍）和富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）交往6年分手，兩人因聚少離多加上對未來沒有共識，戀情無疾而終，外傳兩人是因「翻版孫藝珍」梁超怡介入，但遭阿Sa否認，如今再傳出，性感女星陳靜（Dada）其實和石恆聰過從甚密，一直當隱形女友的陳靜，原以為自己會被「扶正」，未料半路卻殺出梁超怡，她大受打擊，為此飛到美國散心。

阿Sa和石恆聰因聚少離多加上對未來沒有共識，交往6年最後無疾而終，外傳是「翻版孫藝珍」梁超怡介入，但遭阿Sa否認，強調雙方是和平分開、沒有第三者，根據《星島日報》報導，傳出性感女星陳靜其實和石恆聰過從甚密，一直當隱形女友，石恆聰相當照顧陳靜，兩人還被直擊甜蜜出遊。

陳靜以俏麗臉蛋和E級上圍打開知名度，2010年拍寫真集還被封「百果園E神」，近年則減少螢光幕演出，但她生活富裕，社群網站常是健身、美食和出遊照，去年過生日時還高調抱一大束白玫瑰，至於送花的人是誰，她只說是朋友送的。

阿Sa和石恆聰分手後，一直當隱形女友的陳靜以為自己會被「扶正」，未料半路卻殺出梁超怡，傳出她大受打擊，為此飛到美國散心3個月，陳靜雖然感情跌一跤，但友人透露她不會為一棵樹放棄一片森林，指她仍相信愛情，而恢復單身的阿Sa則把重心轉往工作，朋友都積極介紹對象，但都遭阿Sa拒絕。