台中市消防局日前舉行「大量傷病患救災組合訓練」實戰演練，消防救護人員實際運用大量傷患「拍拍尺QR碼」檢傷分類方式和流程，透過手機立即上傳傷病患資訊，並登錄於大量傷病患系統，有效掌握傷病患資訊，並送適當醫院收治。

實戰演練現場模擬大客車於交通事故中翻覆，造成多名民眾受傷等待救援，消防局動員消防人員45名、各式救災救護車輛15輛進駐，現場指揮官到場後對於現場的快速判斷，排除現場危害因子後由消防人員先將事故車輛穩固，利用破壞工具破壞車體進行傷患的救援。

救護初期在檢傷小組檢傷後，將中、重傷患者依序移置治療區處置，並規畫救護車集結區，避免後送途中因動線混亂而延誤救援黃金時間，完整體現實際救災現場妥善分工、緊密合作機制，成功順利將現場傷患送至適當醫院收治。

消防局指出，自2021年11月起救護紀錄全面電子化，實戰演練現場也開啟大量傷患系統測試，救護人員實際運用大量傷患拍拍尺QR碼檢傷分類方式和流程，透過手機即可上傳傷病患資訊及救護車送醫情形，大幅縮短大量傷病患事件發生時初期現場檢傷分類時間，快速提供更好救護。

消防局呼籲，民眾應珍惜有限救護資源，切勿浪費，在緊急情況下，請明確評估傷勢的嚴重程度，適當使用急救措施；不必要的救護呼叫和資源浪費，將可能導致真正需要幫助的人得不到及時援助。遵循專業指導，優先考慮危急狀況，以確保救護資源能最大程度發揮作用，挽救更多生命。