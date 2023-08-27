縣長鍾東錦等人共同鳴槍為活動揭幕。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府為慶祝祖父母節，27日在竹南鎮龍鳳漁港和假日之森步道，辦理祖孫同樂健走趣活動，吸引數百位、不少三代同堂民眾熱絡參與，祖孫攜手完成闖關趣味活動，增進祖孫情誼。縣長鍾東錦指出，苗栗出生率逐年降低，縣府提高生育津貼補助刺激生育率，更希望年輕人多體認祖父母角色的重要性，鼓勵三代同堂、增進家庭和樂。

健走活動今天在龍鳳漁港旁圓形廣場舉行，除了舞台區表演炒熱現場氣氛，縣府相關單位都有宣導攤位，準備政策宣導資訊與禮品，場中更設有12項各類型的祖孫闖關攤位，供祖孫完成健行5公里後，一同闖關拿好禮，不只留下美好回憶，更能滿載而歸。

開幕儀式由縣長鍾東錦、立委陳超明、議員廖英利、張佳玲、葉忠倫、竹南鎮長方進興、竹南鎮代會主席何秀綿、造橋鄉長徐連斌和教育處長葉芯慧等人主持，連袂鳴笛後，鍾縣長等人領軍進入森林步道，不少祖孫手牽手相隨，慢步在森林步道、享受優閒時光，成功營造「祖孫同行，健康快樂」的氛圍。

縣長鍾東錦表示，現代人隨著醫學發達越來越長壽，但生育率卻持續低迷，以獅潭鄉為例，已連續3個月零出生率，讓人憂心，縣府為提高生育率，提高生育津貼補助等措施，鼓勵年輕人勇敢孕育下一代。

他說，「家有一老，如有一寶」，跨世代間是否能融洽相處是影響家庭和諧的重要關鍵，透過今日活動提供了祖孫互動的美好時刻，鼓勵三代同堂，也希望民眾往後能持續建立與家中長輩的良性互動，創造美滿幸福的家庭。

縣府表示，由於社會變遷致使家庭型態改變，孩子與祖父母的互動機會隨之減少，為了鼓勵年輕世代更樂於接近長者，打破現代社會中多數年輕父母僅將祖父母視為「孫子女的照顧者」替代角色的刻板印象，教育部自2010年起，將每年8月的第4個星期日訂為「祖父母節」，盼能活絡家庭互動，縣府為響應及推廣此家庭教育理念，每年都規畫相關活動。