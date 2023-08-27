24歲女星項婕如2018年主演電影《有五個姊姊的我註定要單身了啊！》出道，之後陸續接演多部戲劇，2022年獲選為第24屆台北電影節「非常新人」，出道五年的她，如今卻突然在社群上發出全黑文透露近況。

項婕如今（27）日無預警在IG曬出全黑圖寫下：「已經想不起來多久沒有勇氣看著鏡子裡的自己」，她表示，自己全身布滿蕁麻疹，加上焦慮反覆抓頭皮，甚至抓到好幾塊長不出頭髮、抓破的傷口一直未痊癒，刺痛與灼熱感不斷輪替，但她為了維持工作的正常運作「打了數不清的點滴與針劑」，而每次結束後，都得面對不定時發生的暈針反應。

項婕如透露，由於一路扶持的夥伴接續離開，原本不需要自己擔心的是都接踵而來，但她除逼迫自己適應外沒其他辦法，而「有些工作安排卻總是會被遺忘，許多案子無疾而終的理由最後都被推回到自己的價值，接手的人不斷更替」更直言，自己像是一個被推來推去的商品，總是待價而沽，即使身邊人都告訴她不要害怕，但她仍不受控制的去想那些承擔度起的後果。

她坦言，縱使喜歡這份工作帶來的使命，也用盡一切力氣想對得起這份工作，讓一切好轉，努力消化再消化，「卻還是在不可控的因素下輕易地被推翻」長期的壓力讓她身心俱疲「我無法不去正視自己的健康一天天在崩坍，不論是心靈還是肉體，失眠躺在床上焦慮的時刻佔據每個夜晚，我真的好累，也許是我不夠堅強，也許真的是我還不夠努力，抱歉」。

對此，根據《三立新聞網》報導，所屬經紀公司表示，項婕如近期工作多，加上自我要求高、求好心切，造成壓力，公司目前已陪同治療，也安排調養計畫，感謝外界關心。