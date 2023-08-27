台北市政府8月初恢復發放1500元重陽敬老金，並祭出為期1個月的8大通路優惠，但台北市議員何孟樺發現，全家、萊爾富、OK超商和棉花田店員卻不知道相關優惠，長輩看得到吃不到，彰顯市府效率不彰。悠遊卡公司回應，請8大通路加強門市人員的宣導工作，並於活動結束後檢視優惠活動的成效。

何孟樺指出，重陽敬老金除開放多元方式領取外，也祭出為期1個月的「8大通路優惠」，包含4大超商、美廉社、義美、棉花田及黑橋牌參與，以鼓勵民眾使用敬老卡或愛心悠遊卡消費，但她卻接獲民眾反映，明明持有效的敬老、愛心悠遊卡前往消費，卻被店員告知沒有任何優惠。

她說，經團隊致電8大通路下游店舖查證後發現，疑似僅7-11、義美食品、黑橋牌落實優惠措施，全家、萊爾富、OK超商、棉花田門市店員均表示「不知道市府優惠措施」或「沒有收到總公司指示」。

何孟樺批評，台北市長蔣萬安為恢復發放重陽敬老金，今年提出2億多元追加預算，但市府承諾的優惠，市民卻看得到吃不到，不僅抹煞政策美意，更恐讓市府失信於民，彰顯市府效率不彰，大撒幣了事的心態。

她要求，北市府儘速與8大通路接洽，確保優惠完整實施、調整優惠期程，同時徹底釐清肇因、檢討改善。蔣萬安已經就任超過半年，還犯這種低級錯誤，拜託快醒醒，不要再當媽寶。

悠遊卡公司回覆， 4大超商、美廉社、義美、棉花田及黑橋牌推出不同的敬老卡優惠活動，部份通路有張貼海報提醒民眾。未來會請8大通路加強門市人員的宣導工作，並於活動結束後檢視優惠活動的成效，作為後續參考。

此外，依社會局提供資料，截至8月25日上午8時，累計領取30萬4709張卡，其中敬老卡28萬3704張，愛心敬老卡2萬1005張。