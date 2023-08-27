新住民親身體驗偶戲操作技巧。（移民署提供）

新住民數位應用資訊計畫舉辦「玩轉偶戲大挑戰」活動。（移民署提供）

內政部移民署推動「新住民數位應用資訊計畫」，26日在台北偶戲館舉辦「玩轉偶戲大挑戰」新住民免費創意活動，提供新住民有關偶戲的知識及互動裝置導覽，利用視覺、聽覺、觸覺等刺激，帶領新住民從歷史、變化、共創、消逝、未來等主題認識台灣偶戲文化的跌宕歷程，並透過生動劇團演出，引入「新住民免費電腦課程」介紹，讓新住民於本次活動中感受偶戲文化、數位資訊力量與人文碰撞的火花，讓新住民從中瞭解偶戲與台灣文化的密切關聯。

移民署表示，「新住民數位應用資訊計畫」讓新住民及其子女增進瞭解台灣人文之餘，更加認識「新住民數位應用資訊計畫」，該計畫提供的「新住民免費電腦課程」已於7月2日陸續開辦，課程內容包含認識電腦及網路應用課程、行動支付及APP操作課程、營養健康管理APP等生活資訊課程，能夠將資訊應用融入生活，歡迎新住民朋友踴躍報名，充實自我技能並使生活更加輕鬆便利。

移民署說明，為讓新住民瞭解網路時代瞬息萬變，另外配合現今流行的網紅行銷社群經營課程、Line貼圖設計、Podcast入門課、手機鈴聲製作、攝影動畫技巧與軟體操作、健康存摺應用及額溫卡製作、個人專屬餐墊設計等多元實用課程，提供新住民與其子女共同學習，經由計畫團隊的介紹，參與新住民表示課程內容豐富有趣，對此抱有相當大的興趣。

移民署提醒，本計畫為豐富新住民在台生活，將不定期舉辦實體創意活動，另外於「新住民數位資訊ｅ網」提供線上學習課程，只須註冊會員即可免費隨時學習，網站內的「新住民交流平臺」提供多元文化介紹及各項就業、教育等資訊，讓台灣民眾及新住民都能加深對彼此文化的瞭解，並期許未來有機會舉辦更多知識型導覽活動，幫助新住民更加熟識及親近臺灣。