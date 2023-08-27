新竹市長高虹安上任後，找來美國大聯盟（MLB）的場務單位來台檢測新竹棒球場的狀況，讓化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮質疑大聯盟此舉介入台灣政爭，發起連署要求大聯盟道歉，引起台灣各界討論。國民黨台北市議員鍾沛君則提到，駐美代表蕭美琴過去曾為了挺「台灣之光」王建民，在王可能被下放3A時，號召台灣球迷寄信給洋基球團，結果反而惹怒對方，害台灣挨罵「從沒有任何國家像台灣這樣，發起如此無禮的行動」。

陳時奮昨（26）日在臉書表示，高虹安把新竹棒球場當成政爭工具來追殺前任市長林智堅，而大聯盟引薦專家給高虹安，成為類似幫兇的角色，但身為運動團體不應介入台灣的政爭，透露已蒐集新竹市政府新聞稿、高虹安臉書貼文等相關證據，將提交給大聯盟，並給出包括「向台灣球迷道歉」的3種建議，同時號召球迷一起連署，高呼「連署的人數越多，我們的抗議力道就越強」。

鍾沛君今日在臉書發文提到，2005年因為紐約洋基隊傷兵累累的關係，王建民臨時從3A被拉上大聯盟，雖然意外投出佳績，但因為名單調度問題還是很有可能被下放回3A，當時擔任立委的蕭美琴，竟公布洋基球團公關人員的電子信箱，號召台灣球迷一起寄信挺王，結果此舉反而激怒對方，讓洋基球團公關砲轟「洋基在全球有數百萬球迷，但是從沒有任何國家像台灣這樣，發起如此無禮的行動，收到這些信件，球團感到不可思議。」

「可以啊！這很民進黨！」鍾沛君「力挺」陳時奮的號召，狂酸大聯盟有大聯盟的標準，民進黨有民進黨的蓋法，民進黨用進口車的預算開國產車，哪輪得到外國人管，「明犯我強綠者，雖遠必誅。從蕭美琴到翁達瑞，黨都以為自己是人類的起源，宇宙的中心。」