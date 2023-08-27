統一超商好鄰居文教基金會打造全台首座「MINI好鄰居紙圖書館」，實現舒適陪讀空間。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

暑假即將畫下句點，早餐懶得在家準備，超商就成為補充活力的管道之一，看好開學季讓鮮食和烘焙商品相關類別較平時業績成長近2成，除了在文教區、交通轉運周邊門市加強備貨，同時以萌趣包裝或餐飲新品搶買氣；另外部統計，有超過3成青少年每周都有喝手搖的習慣來解壓，超商也推清爽飲料與折扣，有望帶動買氣1成以上。

7-11觀察迷你便攜規格的烘焙品很受學生喜愛，人氣肖像包裝則能抓住孩童目光，即日起獨家推「麵包超人」包裝的迷你法式土司、迷你甜心軟法、迷你牛奶棒；另有和Mister Donut合作的「波堤獅牛奶甜甜圈」，香甜可口；此外，逾2600家門市設有「時尚文具專區」，當中以筆、黏貼類、修正帶三大類最熱銷，文具品項高達4百種，最低15元起。關注孩童閱讀議題，統一超商好鄰居文教基金會在台中傳愛1919陪讀班打造全台首座「MINI好鄰居紙圖書館」，深入鄰里間，以「角落陪讀」的理念提供孩童放學後閱讀課外讀物。

OKmart「日式炒麵麵包」，65元。（摘自OKmart官網／朱世凱台北傳真）

不愛吃甜麵包的消費者也能到OKmart選擇夯品「日式炒麵麵包」，標榜日式炒麵麵體Q彈，搭肉絲、美乃滋與柴魚片營造豐富層次，醬汁不過於死鹹，有了鬆軟麵包包覆後更具飽足感。另9月20日推開學祭零食派對，會員購買指定冰品、飲料、糖餅等第2件6折起。

瞄準手搖飲商機，全家私品茶推「檸檬Q凍紅」、「檸檬Q凍青」，原價65元、會員特價59元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家復刻第一代的好神公仔，其中包括保佑學業的文昌帝君，為開學帶來好彩頭。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家2019年推私品茶系列，搶攻現做手搖飲市場，每年銷量皆穩定成長破1成，觀察國人喝飲料喜愛加料滿足咀嚼感，全家趁勢推「檸檬Q凍」搶攻800億手搖飲市場，使用台灣產檸檬汁搭焦糖調製，同時融合蒟蒻、仙女紅茶或鮮露青茶，酸中帶甜相當清爽，9月5日前會員特價59元。全家同時復刻第一代的好神公仔，保留當時的印章設計，每組共有八尊神明，包括助攻學業進步的文昌帝君等，即起能用400點加799元或2000點加699元整組收藏。

萊爾富8月30日前指定商品第2件1元起，品項包括樂法蔬果共和國。（摘自萊爾富官網／朱世凱台北傳真）

萊爾富30日前替學生應援，指定商品限時優惠第2件1元起，包括特大杯冰美式／拿鐵同品項第二杯10元、樂法蔬果共和國任選第二件1元，適合提神的LOTTE木糖醇無糖口香糖同樣有任選第件10元好康。