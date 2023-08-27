台大今天舉行112學年開學典禮，以「台大第一天」為主題，利用高科技元素帶領新生以第一人稱視角體驗開學典禮的儀式感，感受成為大學新鮮人第一天的悸動。台大校長陳文章鼓勵新生在學期間基本是要做到4件事，並注重3件事，勇敢追夢，成為未來領袖人才。

台大112級學士班的新生共有4490人，碩博士新生共有5724人。今天典禮將高科技元素融入儀式，特別邀請產學合作重量級嘉賓-機械狗，象徵台大與產業界攜手邁向前瞻科技的合作夥伴關係，並以無人機掛上主題布條拍攝大合照，為台大第一天留下難忘的合影。

為了貼近新生，學務處早在典禮數周前開始蒐集新生對於即將入學的各種心情及疑問，引導新生想像入學後成為大學生的期待，製作「你對台大的想像」前導影片，作為典禮的序曲。

陳文章致詞時以他自己在台大的求學經驗為例，希望新生們進到校園後，基本要做的事情有一、學業固本精進；二、增加知識廣度；三、拓展國際視野，以及四、實踐學用合一。這4項是台大培育具有自主學習能力的領袖人才所設計的基本要件。

陳文章也提醒在大學生涯中要注重的3件事，包括一、結交好友；二、培養挫折忍耐力，以及三、勇敢追夢的勇氣。他期盼新生們能有個豐富的大學生活，為人生留下精彩的軌跡，日後都以身為台大人為榮。

陳文章透露，他在台大念書的前三學期都有補考，還有一科要重修，讓在中學功課名列前茅的我感到很挫折，但到大二下時，發現全班有一半的同學要出國念書，而他也有這樣的夢想，所以就在這個夢想的激勵下，用後面五學期的努力來達成目標。

陳文章告訴新生，知識創新、創業及生涯規畫都是要從未知摸索開始，有時不敢做大事是因為太害怕犯錯，只要堅定追求夢想的心，勇敢嘗試、不畏冒險去實踐自己的理想，並秉持終生學習的態度，一定可以找到適合自己的路。

典禮仍延續傳統，台大贈送新生限定版上衣給今年的新生。本次設計者是護理學系四年級的黃品豪，他以總圖為視覺重心，將「NTU」字樣做為舞台，象徵充實學涯展開序幕，繽紛夢想將於此實現。