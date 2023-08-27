新竹棒球場檢驗報告日前出爐，美國職棒大聯盟專家指出有排水不良、內野土壤成分未達職業標準等問題，但化名「翁達瑞」的旅美學者陳時奮指控，大聯盟此舉等同介入台灣政治，並號召網友連署抗議。對此，資深媒體人黃揚明認為，陳時奮可能又要得罪球迷了，他「建議」陳可去泡溫泉、吸收微量放射性元素，讓自己提神醒腦。

陳時奮今（27）日在臉書發文指出，新竹市長高虹安上任後，把新竹棒球場當成政爭工具追殺前市長林智堅，在這個過程中，引薦專家給竹市府的大聯盟扮演了幫凶。陳時奮直言，大聯盟是運動團體，不應介入台灣政爭，更不該在民進黨與民眾黨間選邊站，他聲稱已蒐集到完整證據，將提交給大聯盟要求道歉，並號召球迷連署抗議。

黃揚明今在臉書發文表示，自己過去一向不屑評論陳時奮的言論，因為陳始終使用假名鬼扯，但陳昨日提出的號召實在太讓人耳目一新，不得不佩服他的勇氣。

黃揚明指出，去年富邦悍將球員林哲瑄受傷後，陳時奮為了護航林智堅和新竹棒球場，竟聲稱大聯盟每場比賽會有4至8人受傷，且傷勢嚴重到不能出賽，但美國職棒球員工會沒有因此要求停賽，陳這番言論被外界罵爆，最後以道歉收場。

「這次又要得罪棒球迷了嗎？」黃揚明以駐日代表謝長廷引發爭議的「微量放射性元素對身體有益」嘲諷陳時奮，建議他去泡溫泉、吸收微量放射性元素，可以提神醒腦。