高雄電影節未來大展「XR無限幻境」今（27日）公布XR年度焦點作品《放開你的頭腦》，這是「影像詩人」周東彥繼《霧中》、《霧中・凝視》後，結合科技與劇場表演的最新沉浸式互動傑作。《放開你的頭腦》是首部大型多人即時互動的台灣沉浸式作品，將於高雄流行音樂中心珊瑚礁群戶外廣場，邀請70名觀眾同時戴上VR頭顯、進入虛擬世界，跟隨舞者的操控，感知覺察、放鬆身體，隨節拍律動起舞。

周東彥執導《霧中》入選威尼斯影展特別放映單元，是全球首見結合男同志情慾空間、劇場概念及當代錄像等元素的沉浸式作品，獨一無二的視覺體感經驗大獲好評，成為雄影史上最賣座的VR電影。新作《放開你的頭腦》開發階段獲得文化內容策進會支持，並率先入圍今年威尼斯影展Gap-Financing市場展，並將於TTXC台灣文化科技大會高雄電影節世界首映。翻轉「看與被看」的關係，邀請近百觀眾同時參與，戴上VR頭顯進入虛擬世界，透過眼睛追逐虛擬世界的光點，隨著音樂節奏與旋律擺動頭部，並在體驗最後揭露之中巧妙的設計。

對於開啟嶄新VR題材，周東彥說自己的起心動念其實很簡單，身為VR創作者，他時常好奇觀眾「到底在看什麼？為什麼轉頭、抬頭或低頭？」VR主打沉浸式體驗，過往都是一對一，或是一對二，對觀眾而言，主要還是自己的感受，較難同步和親友分享、產生共鳴。不過周東彥站在旁觀者角度，發現體驗VR的觀眾，就算在不同的VR情境中，有時還是會發生相同的方向和動作，猶如一種有趣的集體行為藝術，「我就想，這能不能延伸成一種編舞？」成為這部作品的創意開端。

周東彥再次擴大虛擬實境的可能性，《放開你的頭腦》透過視覺與聽覺指令的VR身體計畫，讓觀眾不僅體驗影像，同時成為表演者，而旁觀者也能欣賞一場新奇的行為藝術。周東彥開玩笑表示，許多旁觀民眾看正在體驗VR的人很像「觀落陰」，如果是一大群人集體擺動身體，也能讓旁觀的人間接成為VR的體驗者，而體驗的觀眾除了沉浸在VR世界「放開頭腦」，結束後還能從現場大螢幕看到自己成為大型排舞的一部分，以及集體被控制的狀態，「我覺得這個對大家來說很有趣，旁觀是另一種樂趣，看到自己，又是另一種樂趣。」

周東彥也透露，雄影期間將規劃14場次的演出，但每一場都會有些不同，因為部分段落將會由帶領的舞者即興控制觀眾的頭部方向，直接挑戰在VR裡做LIVE表演，實現VR的無限可能。「有人說做戲瘋，看戲傻，VR就是一種醒著做夢的事情，那大家來個群體的夢吧！」希望VR不再只是很遙遠的高科技，而是能觸及到大眾、有趣好玩的體驗，同時也能在一定程度上，反思人類現在與科技的關係，在被數位控制的同時，有時沉浸其中，有時又想掙脫的矛盾。而「放開你的頭腦」正是這樣一部作品，從編舞、參與、身體出發，進而探問社群現象、數位控制、娛樂和藝術的邊界等諸多面向。

文化部與高雄市政府舉辦的TTXC台灣文化科技大會盛事將於10月7日至22日在高雄隆重登場，高雄電影節XR無限幻境大展串聯響應，作為高雄宣示文化科技成果的重要實踐。高雄電影節於10月7日（六）至22日（日）在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院及高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。高雄電影節套票首賣會與選片指南於9月16日舉辦，影展門票於9月17日（日）中午12點在OPENTIX售票系統全面啟售。《放開你的頭腦》則將於9月2日（五）開放線上免費索票。更多影展資訊請鎖定雄影官方網站、IG與臉書粉絲專頁。