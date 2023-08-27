根據調查，國人普遍有缺少維生素D的情況，而曬太陽是天然既省錢的好方法，但該怎麼曬才正確？對此，敏盛醫院副院長江坤俊表示，不是任何時間的陽光都有效，只有中午12點至下午2點的陽光波長，才能轉換成維生素D，但要注意的是，曬太久恐會得皮膚癌、皮膚變黝黑，大約曬15～20分鐘即可。

江坤俊在《江P醫件事》分享，想靠曬太陽來預防骨鬆、補充維生素D，選對時段才有效。他說明，維生素D的前驅物存在人體皮膚底下，在陽光曝曬下可轉換成維生素D，但前提是只有「波長290～315mm」的陽光，才能有效進行轉換。

江坤俊指出，此段波長就是所謂的UVB，它會被大氣層隔絕，若早上或傍晚曬太陽，由於陽光穿過大氣層的距離太長，這段UVB會被濾光，只有正中午的直射陽光才能保存。不過，曬久又會有罹患皮膚癌或是皮膚變黝黑的風險，所以他建議，想靠陽光來得到維生素D，正確的曝曬時間是中午12點到下午2點，大約適度曬15～20分鐘即可。

除此，家醫科醫師李思賢先前提到，補充維生素D除了曬太陽外，從食物和保健品補充也是很好的選擇，前者維生素D含量較高的食物有野生魚、蛋黃、香菇等；後者他推薦使用「微脂體」的形式補充，能大幅提高吸收效果。

李思賢還說，由於維生素D屬於脂溶性的營養素，隨餐服用可以增加吸收率，搭配健康的脂肪，如橄欖油、脂肪豐富的魚類，可以使吸收更好。除此，也可透過運動或是服用薑黃、膽鹼、白藜蘆醇、多酚、維他命E等方式，來增加體內維生素D濃度。