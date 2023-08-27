一名母親於去年原住民慶典攜3歲女兒曉雲（化名）返回探親，期間住於親友家中。舅舅為讓曉雲隨時可聯繫母親，因此提供一支舊手機予姪女使用，未料當他取回手機後，卻赫然從一段猥褻影片中驚見姪女曉雲手握男童下體，男童甚至邊拍邊喊「繼續」。母親憤而報警，案經審理，法官認為男童案發時雖未滿7歲，卻已懂得使用手機誘導曉雲拍攝私密片，此已具識別能力，扣除其父母賠償4萬4千元；法官也判男童父母連帶賠償曉雲及其雲母各2萬2千元。可上訴。

根據判決書，東部一名母親於原住民慶典期間攜帶3歲女兒曉云雲返回部落探望親友。舅舅為讓曉雲可隨時聯繫母親，因此提供一支舊手機予以使用，未料，當他取回時卻發現3張男性生殖器照片、1段猥褻影片。

根據該21秒的猥褻影片畫面所顯示，6歲男童（小陳）要求姪女曉雲撫摸其下體，同時將此過程使用手機拍攝，影片裡更可聽見男童不斷喊「繼續、繼續」；事經母親知悉並憤怒提告。

法官審理時，小陳父母表示他們已與曉雲母親、舅舅以8萬8千元達成和解，因顧慮家境清寒且收入低微，因此第一次時僅予約定賠償金額之一半，賠償部分已然盡力。小陳父母也向法官聲稱，兒子已經國小將此事通報性平調查，且同時接受輔導教育。針對兒子不當行為，他們皆嚴厲呵斥，並向小陳鄭重表明此屬違法行為，判法官能駁回上訴。

法官審酌，小陳於此案中雖未滿7歲，卻已懂得如何使用手機，誘導曉雲逗弄生殖器，此部分顯見他對於週遭事物具有識別能力。法官考量，曉雲、小陳皆未滿7歲之海通，心智、性觀念均未成熟，然小陳行為卻對曉雲母女造成一定的心理創傷，扣除先前已賠償之4萬4千元，應再賠曉雲母女8萬8千元。全案仍可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。