苗栗縣頭份市建國國中慈輝分校主任劉秀慧。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣頭份市建國國中慈輝分校主任劉秀慧，積極設計有趣課程，引導學生開發自我潛力，讓他們找到美容美髮、烘培等相關興趣，她有教無類、因材施教的教育方式，讓她獲得教育部肯定，榮獲師鐸獎殊榮，也是苗栗縣今年唯一獲獎教師。

教育部今年7月20日公布最新「師鐸獎」獲獎名單，今年共有168名候選人，經決審小組評審委員逐一進行書面資料審查及面談嚴格評選後，全台共選拔出72名獲獎者，苗栗縣頭份市建國國中慈輝分校主任劉秀慧就是獲獎者之一。

劉秀慧說，分校屬於中介學校，定位在協助學生能找到自己的興趣、願意學習，她謙稱自己只是在校長、各界幫忙下，從旁輔導學生，找到對於各項技藝如電機、美容美髮、烘培、音樂等方面的潛能與興趣，讓孩子們盡可能學習一技之長。

苗縣府教育處指出，劉秀慧除了在平日課程教學之外，還需處理行政業務，並曾獲得教育部友善校園獎國民中學傑出學輔主管的肯定。劉主任為實踐有教無類之教育精神，在課程設計上，結合技藝教育，開設美容美髮、餐飲實務、汽車修護等課程，提升學生學習意願及減少中輟的機率，使其能獲得適性教育、職業陶冶、開發多元智能、健全發展人格，獲今年師鐸獎殊榮，實至名歸。