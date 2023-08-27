台南市日前發生21歲女性酒駕撞死58歲婦人，事後卻只發動態關心車子受損問題，泯滅人性的態度令人髮指，藝人歐陽靖不禁感嘆：「台南行人就像通緝犯」，沒想到卻遭網友出征，怒斥根本在「汙名化台南」，對此，她也高EQ回應此事。

歐陽靖表示搬到台南後，由於當地車輛不會禮讓行人，幾乎不太敢帶小孩過馬路，如果得過馬路，也會抱起兒子快跑通過，即便有車輛直駛而來，也能夠用肉身保護，她指出連3歲兒子要過馬路時，都會童言童語的說：「過馬路要跑跑跑」，不禁感概：「在台南，行人像通緝犯，走路得隨時提高警覺閃閃躲躲」。

沒想到歐陽靖這番話，卻被網友怒斥在「汙名化台南」，對此，她表示這些人可能沒看過之前PO過的貼文，她指出帶著孩子來這邊定居，為的是陽光與人情撫慰等因素，而這塊土地確實帶給她許多溫暖，不過根據去年數據顯示，台南在交通事故死傷人排名卻是位居第一，對此，歐陽靖表示必須睜大雙眼面對缺失，而不是指責提出問題的人在「汙名化」，未來會盡力讓下一代活在安全與自在的城市中。

對此，網友紛紛留言力挺：「網路世界很跩的人，現實生活都是自尊心薄弱的魯蛇，不用把他們的文字放在心上」、「就是希望更好才發聲的，謝謝妳」、「真正汙名的是那些不肯正視問題且改善的人」、「說汙名化台南的人，一定是交通號誌隨他開心看的三寶啦」。

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