一名女子在彰化員林，看到某間全家便利超商外高掛紅布條，寫著「想要半價拿鐵，入店請念大杯咒」，而大杯咒的咒語是「我要借用循環杯」，讓1.2萬網友笑翻直呼「整間店變得祥和起來」，也有眼尖人認出該間全家是彰化員林安迪店，店家為了推廣循環杯，想出的奇招。

原PO昨（26）日臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見一間全家便利超商外高掛紅色布條，寫著「想要半價拿鐵，入店請念大杯咒」，讓她看了一頭霧水直呼，「這麼奇怪的要求，我還是第一次聽過。」

原PO進入門市又看到內用區的桌上立牌寫，「半價拿鐵，大杯咒請念『我要借用循環杯』」，她笑得合不攏嘴說，「座位區的牌子也是很好笑」。

圖文吸引1.2萬人朝聖，「觀自在拿鐵，行深般若人多時，照見咖啡變大杯」、「您好，請問基督徒怎麼消費」、「念完有半價拿鐵很划算耶！多念幾次」、「整間店變得祥和起來」、「我佛慈悲，善哉善哉，麻煩再來一杯」、「全家太會玩了」。

有眼尖網友認出該間全家是位於彰化員林的安迪店，「原來是安迪店，難怪覺得眼熟」、「員林國中旁邊那家」、「員林國中那間吧」。據《今日新聞NOWNEWS》報導，全家總公司證實，「大杯拿鐵念大悲咒」是彰化員林安迪店的店長為推廣循環杯，想出的奇招，為該店的單店活動。