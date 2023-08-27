民進黨爆發性騷擾吃案後，引發社會各界重視，立法院近日也修法通過性騷擾防治法、性別平等教育法及性別平等工作法等性平三法修正，但有學生認為，目前社會上關注的me too運動仍集中在少數、知名人士等，但社會上其實有著更多不為人知的性騷擾黑數，雖然遇到午後大雷雨，但仍希望透過今天的遊行喚起社會更多關注。

台北市下起午後大雷雨，me too遊行不畏雨勢在雨中高喊「metoo大遊行、你我來同行」。

Me too遊行發起人之一的鄭益瑄表示，目前me too運動的討論仍集中在網路、特定領域的女人身上，但其實不只特定領域，有更多的一般人也曾遭遇過性騷擾、但訴說後卻可能沒有人關注，且延燒2個多月的me too 運動後，在網路的言論，卻漸漸變的更加極端，因此想透過實體活動，讓大家說出自己的經驗、聽聽其他人如何看待。

鄭益瑄提及，或許每個人因為自身考量等未能站出來，但此次也在現場提供匿名平台，鼓勵更多受害者站出來分享經驗，藉此得到更多關注。

針對近日三讀的性平三法，鄭益瑄說，此次修法過於倉促，讓社會少了討論的空間，此外，雖然新增權勢性騷擾，但卻未納入宗教型權勢性騷擾等，且社會上對於性別平等教育法的討論僅止於「師生戀」，未能對其有更深入的探討、較為可惜。

立委范雲也現身遊行現場並以自身經驗分享，連身為國會立委的她面對性騷擾仍走的如此辛苦，甚至到現在還是有人不相信、政治操作其受害經驗，難以想像其他缺乏證據等案件要走的多艱辛，除了透過修法外，更要透過改變文化，讓未來不要再有受害者。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。