民眾要捕蜂捉蛇通常會打給消防隊，不過彰化縣永靖鄉同安村、南墘村附近的鄉親都會打給「林志陽」，他是永靖鄉同安派出所的員警，在同安所服務10餘年。（翻攝臉書「我是永靖人(枝仔冰)」／吳建輝彰化傳真）

林志陽說，要摘虎頭蜂窩不是每次都能徒手，要看虎頭蜂窩的大小。（翻攝臉書「我是永靖人(枝仔冰)」／吳建輝彰化傳真）

林志陽說，他家裡也有養虎頭蜂，只要知道習性就不難，不過奉勸大家不要學，要捕蜂還是交給專業的來。（翻攝臉書「我是永靖人(枝仔冰)」／吳建輝彰化傳真）

民眾要捕蜂捉蛇通常會打給消防隊，不過彰化縣永靖鄉同安村、南墘村附近的鄉親都會打給「林志陽」，他是在永靖鄉同安派出所服務10餘年的員警，林志陽說，他家裡也有養虎頭蜂，只要知道習性就不難，不過奉勸大家不要嘗試，要捕蜂還是交給專業的來。

每年的暑假到10月是虎頭蜂築巢旺季，除了在山林裡可能會出現虎頭蜂巢，彰化鄉下不少靠近山區及農田的民宅也會出現，昨天彰化縣永靖鄉南墘村四湳路一處三合院牆上，就出現一個小型的虎頭蜂窩，嚇得民眾報警找林志陽來。

今年52歲的林志陽從小就喜愛大自然，從警後面對各種案件都親力親為，特別是捕蜂捉蛇，因為業務需求還特別跟朋友學習抓蛇與捕蜂技巧，當地民眾都知道家裡出現蛇、蜂窩要打給同安所的林志陽。

林志陽表示，從小就喜歡大自然，後來從警因為勤務有接觸到，還特別跟有在抓蛇、蜂窩的朋友學習，逐漸抓出興趣與「口碑」，在同安所服務10餘年的他，地方村長、鄉親或朋友、只要看到蛇或蜂窩都會直接打給他。

林志陽說，要摘虎頭蜂窩不是每次都能徒手，要看虎頭蜂窩的大小，因為虎頭蜂窩只有一個出入口，若是小顆的通常會使用沾酒精的衛生紙把出入口塞住，等虎頭蜂「醉了」在拿網子裝起來，但是大顆的就沒辦法用此方法，呼籲民眾要摘蜂窩還是交給專業的。

林志陽還說，除了捕蜂他也會捉蛇，虎頭蜂抓回來通常他會泡酒，對顧筋骨有益，蛇的話他也抓過毒蛇、保育類的都抓過，強調捕蜂捉蛇都有危險性，民眾若發現蛇與蜂窩，還是要通報警消協助，避免發生危險。

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