今（27日）上午6時許，台北市大安區大安路一段與敦化南路一段190巷口發生一起車禍，一名23歲林姓女子無照駕駛黑色賓士車，由敦化南路190巷東向西行駛時，與一輛由大安路一段南向北行駛的計程車發生擦撞，導致計程車90度側翻，共4人受傷送醫，所幸皆無大礙，詳細事故原因仍待調查，而事發監視器畫面也曝光。

從路口監視器畫面可以看見，黑色賓士正通過路口時，巷子內突然出現一輛黃色計程車，雙方駕駛均來不及反應因而發生擦撞，而小黃當場側翻，賓士也因衝擊力，導致車頭保險桿整片掉落。

警消獲報後趕抵現場，發現賓士駕駛及乘客3人輕微擦撞傷，計程車因被撞擊後翻覆，左右車身都有受損，駕駛頭部撞傷、意識清醒，2車共4人送醫。

警方初步研判，賓士車駕駛行駛支道，未讓幹道車先行，計程車則尚未發現肇事因素。據了解，23歲林女載著4名友人要去吃早餐，酒測值雖為0，但卻無照上路，警方將依法開罰。

警方提醒，車輛行駛在路口有停字標字的車道時，其屬於行駛在支道上，通過路口應讓幹道車優先通行，如通過路口時支道車未讓幹道車先行，可依處罰條例45條規定，罰新台幣600至1800元。

北市大安區今早發生車禍，計程車被賓士車撞上翻覆，4人受傷送醫。（翻攝畫面）