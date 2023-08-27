洛杉磯道奇前一戰客場打贏波士頓紅襪，明星外野手貝茲（Mookie Betts）闊別4年踏上紅襪主場獲得觀眾歡呼，27日他又繳出3安猛打賞，但是這回有另一位球星站出來棒打老東家，就是「紅鬍子」騰納（Justin Turner）。騰納是道奇2020年世界大賽冠軍成員，效力道奇9年，季外被迫轉投紅襪，此戰他以陽春炮和3安猛打賞回敬道奇，終場紅襪8比5獲勝。

近年道奇與紅襪的例行賽交手屈指可數（連續3年沒有對戰賽程），畢竟國聯西區和美聯東區是最遙遠的距離。騰納2020年幫助球隊摘冠，當時還爆出小小意外，騰納確診COVID-19，封王戰的第8局提前退場，頒獎儀式又沒戴口罩跑回來合影，防疫不確實招致外界指責。

貝茲（從紅襪轉至道奇）回家獲得主場觀眾滿堂彩，一旁的騰納（從道奇轉至紅襪）心情卻五味雜陳，騰納表示：「事已至此，多說無益，我身在這座城市，穿著這件球衣，我的工作就是專注在這支球隊，幫他們贏球。」

騰納原本希望可以終老道奇，但是季外道奇拒絕他的球團選項，他癡癡等到12月，道奇簽下名將JD馬丁尼茲（J.D. Martinez，原先也是紅襪隊），騰納今年初投靠紅襪，相當於和馬丁尼茲交換位置。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我很訝異，沒人想到結果會變成這樣，我很高興獲得JD，但也很難過失去了騰納。」